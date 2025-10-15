Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου ήλεγξε και πλήρωσε το 80% των «κόκκινων» ΑΦΜ – Μεταξύ αυτών και του «Φραπέ»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σοβαρές αιχμές κατά της πρώην διευθύντριας πληρωμών, Π. Τυχεροπούλου άφησε κατά την κατάθεσή της η διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων Σταυρούλα Κουρμέντζα, υποστηρίζοντας ότι το 2023 πληρώθηκαν από την κυρία Τυχεροπούλου δεσμευμένα ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων και του Γιώργου Ξυλούρη (σ.σ. «Φραπέ).

Αναφερόμενη στο ζήτημα των «κόκκινων» ΑΦΜ, η ίδια δήλωσε πως αυτά ανέρχονται σε 7.786, ξεκαθαρίζοντας πως όταν ανέλαβε, το 80% αυτών – που δόθηκαν ως δεσμευμένα στο τέλος του 2023 – ήταν πληρωμένα. Μάλιστα αποκάλυψε ότι οι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί από την κυρία Τυχεροπούλου και τον κ. Θεοδωρόπουλου. «Καλώς ή κακώς το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου το αποτύπωσαν στις πληρωμές. 22 Δεκέμβρη του 2023, το 80% των ΑΦΜ πληρώθηκε. Αφού ο σκοπός της δέσμευσης είναι να κάνεις έναν έλεγχο. Ποιος ο λόγος να πληρώνονται 22 Δεκεμβρίου και 29 Δεκέμβρη αρχές Γενάρη του ‘24 όλα τα ΑΦΜ αυτά ξαναδίνονταν δεσμευμένα», διερωτήθηκε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, υποστήριξε πως μεταξύ των δεσμευμένων ΑΦΜ που πληρώθηκαν, ήταν και αυτό του κ. Ξυλούρη (σ.σ. «Φραπέ), με τον βουλευτής της πλειοψηφίας να ζητά να διαβιβαστεί η κατάθεσή της στη Δικαιοσύνη:

Στ. Κουρμέντζα: Όλα πληρώθηκαν χωρίς να ξέρουμε τι έχει προσκομίσει ο κάθε παραγωγός με ένα Excel. Να σας πω και το καλύτερο για τον Ξυλούλη;

M. Λαζαρίδης: Είναι του κ. Ξυλούρη μέσα στα δεσμευμένα; Πληρώθηκε και στη συνέχεια δεσμεύτηκαν;

Στ. Κουρμέντζα: Και όχι μόνο δεσμεύτηκαν, εδώ είναι η βεβαίωση εφορίας, έχει πάρει 108.253χιλιάδες ευρώ μέσα στο 2023. Όλο το οικονομικό έτος του 23. Και μετά δεσμεύτηκαν και μετά εμφανίζεται σε όλες τις συνομιλίες και λέει δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή τι άλλο περίμενε ακόμα;

Μάλιστα αναφερόμενη στον έλεγχο που ακολουθήθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου, έκανε λόγο για «απουσία πρακτικών», χωρίς να ακολουθείται η θεσμοθετημένη διαδικασία.

Μ. Λαζαρίδης: Δεν ρωτήσατε ποιοι το έκαναν;

Στ. Κουρμέντζα: Η απάντηση είναι ότι τα κάναμε εμείς. Υπάρχει αλληλογραφία. Η κυρία Τυχεροπούλου και ο κ. Θεοδωρόπουλος που λένε ότι οι ίδιοι το έκαναν. Το ζητούμενο είναι ότι το έκαναν μη τηρώντας την διαδικασία. Όταν ζητούσα πρακτικά δεν υπήρχε τίποτα. Δεν παραδόθηκε τίποτα στη διεύθυνση όλα τα εμπιστευτικά είχαν φύγει. Δεν τηρήθηκε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία. Έβγαλαν μόνοι τους αποτελέσματα ελέγχου και αυτά αποτυπώθηκαν στις πληρωμένες.

