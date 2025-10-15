Η-ομηρία-Ισραηλινού-κομάντο-στη-Γάζα:-Έκρυβαν-την-ταυτότητά-του-και-είχε-παρέα-έναν-κύβο-του-Ρούμπικ

Τις μαρτυρικές στιγμές που έζησε στις 738 ημέρες της ομηρείας του από την Χαμάς 32χρονος Αβινατάν Ορ, περιέγραψε ο πατέρας του. Ο Ορ αφέθηκε ελεύθερος μετά τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα και επανενώθηκε με την σύντροφό του, Νόα Αργκαμάνι.

Ο Αβινατάν απήχθη από ενόπλους της Χαμάς ενώ διασκέδαζε στο φεστιβάλ Supernova με την σύντροφό του. Η 27χρονη Νόα είχε απομακρυνθεί βίαια από τον 32χρονο Αβινατάν με μια μοτοσικλέτα, σε μια συγκλονιστική εικόνα που έγινε viral και κατέληξε να συμβολίζει τη φρικαλεότητα εκείνης της ημέρας. «Μην με σκοτώσετε!», φώναζε ενώ προσπαθούσε να φτάσει στον Ορ.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο Αβινατάν υπηρέτησε στην ελίτ μονάδα κομάντο του ισραηλινού στρατού Σαγιερέτ Ματκάλ, πληροφορία που οι Αρχές είχαν αποκρύψει κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του προκειμένου να μην κινδυνεύσει, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Είναι θαύμα»

Ο πατέρας του 32χρονου αφηγήθηκε τα όσα βίωνε ο γιος του, λέγοντας πως ήταν αλυσοδεμένος σε ένα κλουβί για τουλάχιστον ένα χρόνο το οποίο είχε ύψος 1,80 ενώ ο Αβινατάν έχει ύψος 1,95. Πριν από το κλουβί, βρισκόταν σε ένα κελί το οποίο ήταν τόσο μικρό που δεν μπορούσε να κινηθεί.

Οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις δείχνουν ότι έχασε περίπου το 30% με 40% του σωματικού του βάρους, καθώς κρατήθηκε σε σχεδόν πλήρη απομόνωση για δύο χρόνια, χωρίς να συναντήσει κανέναν άλλο απαχθέντα μέχρι την απελευθέρωσή του τη Δευτέρα.

«Είναι εξαιρετικά αδύνατος», δήλωσε ο πατέρας του Αβινατάν, Γιάρον Ορ, στο ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό Kan Reshet Bet. «Γύρω του υπήρχαν φρουροί των οποίων οι συγγενείς είχαν σκοτωθεί σε επιθέσεις των IDF και νομίζω ότι είναι θαύμα που δεν του έκαναν κακό, εκτός από μια φορά που προσπάθησε να δραπετεύσει», συμπλήρωσε.

Ο Αβινατάν προσπάθησε να δραπετεύσει από τους απαγωγείς του ενώ τον μετέφεραν μέσα από ένα τούνελ. Μετά την απόπειρα απόδρασης, τον ξυλοκόπησαν και οι συνθήκες χειροτέρεψαν. «Μας τα λέει σταδιακά – δεν τον ρωτάμε ευθέως», είπε ο πατέρας του.

Ο 32χρονος δεν είχε έρθει σε επαφή με τους άλλους ομήρους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. «Χωρίς βιβλία, χωρίς ανθρώπινη επαφή, τίποτα», είπε ο Γιαρόν. «Κάποια στιγμή του έδωσαν ένα κύβο του Ρούμπικ και αυτό ήταν το μόνο πράγμα που είχε. Δεν ξέρω πώς κατάφερε να βγει από αυτή την κατάσταση με την ψυχική του υγεία άθικτη. Είναι θαύμα», συμπλήρωσε. Οι απαγωγείς έλεγαν ψέματα στον 32χρονο πως η σύντροφός του είχε αφεθεί ελεύθερη, ενώ ήταν αιχμάλωτη.

«Ήξερε ότι υπήρχε πόλεμος και πίστευε ότι έπρεπε να τελειώσει, ακόμη και με κόστος τους ομήρους», είπε ο πατέρας του Αβινατάν. «Δεν γνώριζε την πλήρη έκταση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου, μόνο ότι εισέβαλαν στο Ισραήλ. Είπε στον πρωθυπουργό ότι πίστευε ότι θα κρατηθεί για χρόνια, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, και ότι αυτό ήταν το αναπόφευκτο. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος», ανέφερε.

Ο Γιαρόν πρόσθεσε ότι σωματικά, ο γιος του χρειάζεται ακόμα χρόνο για να αναρρώσει, αλλά ψυχικά, «ευτυχώς, είναι ακόμα ο ίδιος Αβινατάν, με το ίδιο χιούμορ, την ίδια δύναμη».

Η επέτειος

Ένας άλλος απελευθερωμένος όμηρος, ο 36χρονος Ελκάνα Μπόμποτ, φέρεται να πέρασε τα δύο χρόνια που κρατήθηκε από τη Χαμάς αλυσοδεμένος σε ένα σκοτεινό και βρώμικο τούνελ, όπου έχασε κάθε αίσθηση του χρόνου.Το Channel 12 ανέφερε ότι κατάφερε να θυμηθεί την επέτειο του γάμου του και επέμεινε στους απαγωγείς του να του επιτρέψουν να κάνει ντους εκείνη την ημέρα. Αν και οι φρουροί που τον κρατούσαν αρχικά αρνήθηκαν, τελικά υποχώρησαν και του επέτρεψαν να πλυθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία αφού οι μαχητές της Χαμάς τον τάισαν με το ζόρι πριν τον απελευθερώσουν, επειδή δεν ήθελαν να φαίνεται υποσιτισμένος.

«Τον χτυπούσαν τόσο άσχημα που λιποθύμησε»

Ο Ματάν Άνγκρεστ, ένας 22χρονος στρατιώτης που αιχμαλωτίστηκε στο νότιο Ισραήλ, υπέστη «βασανιστήρια» κατά τους πρώτους μήνες της αιχμαλωσίας του, σύμφωνα με την μητέρα του, Ανάτ. Η ίδια δήλωσε ότι «θυμάται ότι τον χτυπούσαν τόσο άσχημα που λιποθύμησε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι του χωρίς αναισθησία στη Λωρίδα της Γάζας. Η μητέρα του είπε ότι ήταν θύμα ψυχολογικών παιχνιδιών, με μαχητές της Χαμάς να του λένε ότι οι Ισραηλινοί τον έχουν εγκαταλείψει και ότι σχεδίαζαν να κατακτήσουν το Ισραήλ με μια άλλη επίθεση στις 7 Οκτωβρίου.