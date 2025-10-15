Θ.-Δαβάκης-από-τη-Σύνοδο-υπουργών-Άμυνας-του-ΝΑΤΟ:-Προχωράμε-στον-εκσυγχρονισμό-των-Ενόπλων-Δυνάμεων

Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Κατά την προσέλευσή του, ο κ. Δαβάκης δήλωσε ότι «η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο έχοντας ένα μακρύ ιστορικό υψηλών επιδόσεων και επενδύσεων στον τομέα της άμυνας. Προχωρούμε με σταθερά βήματα στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με έξυπνες και μεθοδικές λύσεις και αυτό αποτελεί μια ευοίωνη προοπτική για τα αποτελέσματα της Συνόδου, τα οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την προσαρμογή της Συμμαχίας στις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.