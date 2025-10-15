Ινδία:-Σε-υψηλό-13-μηνών-το-εμπορικό-έλλειμμα-λόγω-των-εισαγωγών-χρυσού-και-των-επιπτώσεων-των-αμερικανικών-δασμών

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ινδίας διευρύνθηκε σε υψηλό 13 μηνών, στα 32,15 δισεκατομμύρια δολάρια, τον Σεπτέμβριο, λόγω των εισαγωγών χρυσού και αργύρου και της μείωσης των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ μετά την επιβολή δασμών έως και 50% σε ινδικά προϊόντα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αντικατοπτρίζουν τον πλήρη μήνα, αντανακλώντας τον αντίκτυπο των υψηλών δασμών των ΗΠΑ που ακολούθησαν και έρχονται ακριβώς πριν από έναν νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσινγκτον που έχει προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα.

Οι εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 5,43 δισεκατομμύρια δολάρια από 6,87 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, καθώς οι δασμοί έπληξαν τις αποστολές αγαθών όπως υφάσματα, γαρίδες, πολύτιμους λίθους και κοσμήματα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Εμπορίου.

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 3,98 δισεκατομμύρια δολάρια από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση εισαγωγών τον Σεπτέμβριο

«Παρά τις αναταραχές στην παγκόσμια αγορά, οι εξαγωγές μας έχουν διατηρήσει τη δυναμική τους», δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Ράτζες Αγκραουάλ. «Ωστόσο, οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, λόγω της αύξησης του χρυσού, του ασημιού, των λιπασμάτων και των ηλεκτρονικών ειδών».

Η Ινδία και οι ΗΠΑ διεξάγουν συζητήσεις για την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης μιας διμερούς συμφωνίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

«Μια ινδική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες», δήλωσε ο Agrawal, προσθέτοντας ότι οι εξαγωγείς αντιμετωπίζουν δασμολογικές προκλήσεις και προσπαθούν να διατηρήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σχεδόν το 55% των ινδικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ επηρεάστηκαν από τις αυξήσεις των δασμών των ΗΠΑ κατά 50%, είπε, προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος των δασμών θα αρχίσει να γίνεται αισθητός από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Μεταξύ Απριλίου-Σεπτεμβρίου, οι εξαγωγές αγαθών της Ινδίας αυξήθηκαν στα 220,12 δισεκατομμύρια δολάρια από 213,68 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 375,11 δισεκατομμύρια δολάρια από 358,85 δισεκατομμύρια δολάρια, διευρύνοντας το χάσμα στο εμπόριο εμπορευμάτων.

Αύξηση εισαγωγών χρυσού

Η απότομη αύξηση των εισαγωγών χρυσού, λιπασμάτων και αργύρου αύξησε το εμπορικό έλλειμμα τον Σεπτέμβριο, πολύ πάνω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 25,13 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημοσκόπηση του Reuters.

Οι εισαγωγές χρυσού σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια από 5,14 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για φυσικά υποστηριζόμενα χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια χρυσού εν μέσω ασθενών αποδόσεων της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο χάρτης θερμότητας δείχνει την ετήσια μεταβολή στα κύρια προϊόντα των εξαγωγών της Ινδίας.

Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας σε εμπορεύματα διευρύνθηκε σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερο από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι ένα διευρυνόμενο χάσμα θα μπορούσε να επηρεάσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τη ρουπία, η οποία παραμένει κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου.

Οι εξαγωγές εμπορευμάτων αυξήθηκαν στα 36,38 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο από 35,10 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 68,53 δισεκατομμύρια δολάρια από 61,59 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια από 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση εκτίμησε τις εξαγωγές υπηρεσιών του Σεπτεμβρίου στα 30,82 δισεκατομμύρια δολάρια και τις εισαγωγές στα 15,29 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει συνολικό πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στα 15,53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας δημοσιεύει λεπτομερή μηνιαία στοιχεία για το εμπόριο υπηρεσιών με καθυστέρηση ενός μηνός, ακολουθώντας τις κυβερνητικές εκτιμήσεις.

- Reuters