Κατατέθηκε-το-draft-budgetary-plan-2026-στην-Ευρωπαϊκή-Επιτροπή

Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Το DBP επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2025 και 2026, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2026 που κατατέθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, «επιβεβαιώνεται και προς την διεθνή κοινότητα, η συνεχιζόμενη υψηλή ανάπτυξη που προβλέπεται σε 2,4% για το 2026, η σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και η εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι υλοποίηση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών, όπως είναι η διαρθρωτική φορολογική μεταρρύθμιση για τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη».

Παράλληλα, στο DBP περιλαμβάνονται όλα τα δημοσιονομικά μέτρα όπως εξαγγέλθηκαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026, ενώ παρατίθενται αναλυτικά και οι υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις που συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

«Ακόμη στο DBP καταγράφεται ως αποτέλεσμα των νέων δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης, η μείωση τόσο των δεικτών φτώχειας, όσο και της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών» τονίζεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Ολόκληρο το DBP 2026

Ακολουθεί ολόκληρο το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 σε μορφή pdf:

το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 Greece_DBP_2026_final (1)

