Μαρινάκης-κατά-ΠΑΣΟΚ:-Ο-Άγνωστος-Στρατιώτης-δεν-μπορεί-να-χρησιμοποιείται-για-ευτελή-παιχνίδια-από-την-αντιπολίτευση

Απάντηση στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δήλωση του κόμματος της αντιπολίτευσης σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «συμπέρανε», σε ανακοίνωσή του, ότι η Κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας: Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα.

Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα:

Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;»

Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν

«Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

Υποστηρίζει ότι «έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η Δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά» και πως «τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί». «Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;», σχολιάζει, ενώ τονίζει ότι «είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».