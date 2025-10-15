Μαρινάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και τίποτε άλλο – Δεν θα πάμε να σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών από τα Τέμπη

Διευκρινίσεις για την τροπολογία που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξηγώντας στον ΑΝΤ1 ότι «μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα».

Ερωτηθείς, δε, αν η κυβέρνηση θα σβήσει τα ονόματα των νεκρών από τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες «αλληλέγγυοι» οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση»

«Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με τον αυτονόητο σεβασμό και το πένθος στους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη εθνική τραγωδία, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, το Σάμινα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπαίνουν αυτά στο ζύγι. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όλους αυτούς τους επισπεύδοντες αυτής της έντασης από το πολιτικό σύστημα, να τα βάλει στο ζύγι».

«Εμείς κάνοντας και την αυτοκριτική μας, κάνουμε αυτονόητες κινήσεις πού ούτε ακροδεξιές είναι, ούτε διχαστικές είναι, είναι ενωτικές και κινήσεις σεβασμού στους ήρωές μας και η αντιπολίτευση είναι στο «γιατί το κάνατε». Η αντιπολίτευση είναι εκτός τόπου και χρόνου» είπε ακόμα ο κ. Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας, δε, το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο «Χειροπέδες στην παιδεία», εξήγησε ότι «αυτή η δήθεν κακιά Κυβέρνηση, μία παράνομη κατάληψη την εκκένωσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δηλαδή έκανε τη δουλειά του ο πρύτανης, έκανε τη δουλειά της η αστυνομία και αυτοί οι μπαχαλάκηδες που στερούν από τους φοιτητές τις σπουδές τους, πήραν το δρόμο της Δικαιοσύνης. Πρέπει να είμαστε από τις ελάχιστες πολιτισμένες χώρες στον κόσμο που ακόμα ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, μία παράνομη πράξη, μία φασιστική ενέργεια, γιατί το να εμποδίζεις το φοιτητή και τον καθηγητή να πάει στο πανεπιστήμιό του, πέραν από παράνομο είναι και μία κορυφαία πράξη φασισμού, την δικαιολογούμε ως πράξη επαναστατική»