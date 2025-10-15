Με-πόσα-προϊόντα-μπήκε-η-lidl-Ελλάς-στην-«Πρωτοβουλία-1.000-κωδικοί»

Με συνέπεια στις αξίες της και βαθιά επίγνωση των κοινωνικών αναγκών, η Lidl Ελλάς συμμετέχει ενεργά στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, η οποία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σε μια εποχή που οι καταναλωτές δοκιμάζονται από τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας, η Lidl Ελλάς επιλέγει να σταθεί δίπλα τους με πράξεις ουσίας. Μέσα από στοχευμένες και ουσιαστικές ενέργειες, η εταιρεία προχωρά σε μειώσεις τιμών έως και 11% σε 208 προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων ανανεώνεται συνεχώς, αντανακλώντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να ενισχύσει το μέτρο και να μεγιστοποιήσει το όφελος για την κοινωνία.

Οι μειώσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, έτοιμα γεύματα, αναψυκτικά, γλυκίσματα, είδη προσωπικής φροντίδας, είδη καθαριότητας, προϊόντα για κατοικίδια, είδη οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, αλλαντικά, και προϊόντα καθημερινής διατροφής, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες των καταναλωτών.

Ενδεικτικά παραδείγματα προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία:

• ΓΑΛΠΟ Τυροκομείο, Σκληρό τυρί τριμμένο 250g : 2,69€

• Formil, Υγρό απορρυπαντικό ρούχων 60 πλύσεις: 5,39€

• Νώμα, Αυγά Αχυρώνα Ω3 6τμχ.: 2,19€

• Fin Carre, Σοκολάτα με ολόκληρα φουντούκια υγείας: 1,49€

• Χρυσός Μύλος, Φρυγανιές Σίκαλης 360g: 1,19€

• Combino, Ζυμαρικά Χωρίς Γλουτένη (Σπαγγέτι/ Βίδες/ Πένες) 500g: 1,69€

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΜΕ) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για τη στήριξη της ελληνικής αγοράς και των καταναλωτών.