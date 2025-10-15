Μπεζ Βίβλος (Fed): Σχεδόν αμετάβλητη η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ – Σταθερή η απασχόληση

Στις περισσότερες περιφέρειες, περισσότεροι εργοδότες ανέφεραν μείωση του προσωπικού μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης του προσωπικού.

Η οικονομική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και η απασχόληση ήταν σε μεγάλο βαθμό σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες των επενδυτών και αναλυτών για επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση «Μπεζ Βίβλος» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το - και το Reuters, οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες σημείωσαν μικρή πτώση, ενώ παράλληλα οι τιμές συνέχισαν την ανοδική πορεία τους. «Σε πολλές περιφέρειες αναφέρθηκε αύξηση του κόστους των εισροών λόγω των δασμών, αλλά ο βαθμός στον οποίο η αύξηση αυτή μετακυλήθηκε στις τελικές τιμές ποίκιλε», ανέφερε η Fed στην έκθεση.

Η έκθεση βασίστηκε σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις 12 περιφερειακές τράπεζες της Fed έως τις 6 Οκτωβρίου και συντάχθηκαν από την Federal Reserve του Σαν Φρανσίσκο. Τρεις περιφέρειες ανέφεραν ελαφρά έως μέτρια αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, πέντε δεν ανέφεραν καμία αλλαγή και τέσσερις σημείωσαν ελαφρά επιβράδυνση.

Οι προοπτικές για την ανάπτυξη διέφεραν επίσης ανά περιφέρεια, με ορισμένους αναλυτές να αναμένουν αύξηση της ζήτησης τους επόμενους έξι έως 12 μήνες, ενώ μία περιφέρεια επισήμανε τον κίνδυνο που ενέχει η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης για την ανάπτυξη.

Η απασχόληση στις ΗΠΑ

«Στο μεγαλύτερο μέρος των περιφερειών, περισσότεροι εργοδότες ανέφεραν μείωση του προσωπικού μέσω απολύσεων και φυσικής μείωσης του προσωπικού, με τους ερωτηθέντες να τονίζουν την ασθενέστερη ζήτηση, την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αυξημένες επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρεται στην έκθεση.

Ωστόσο, η προσφορά εργασίας στους τομείς της φιλοξενίας, της γεωργίας, των κατασκευών και της μεταποίησης ήταν, σύμφωνα με αναφορές, περιορισμένη σε αρκετές περιφέρειες λόγω των πρόσφατων αλλαγών στις μεταναστευτικές πολιτικές.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται δύο εβδομάδες πριν από κάθε συνεδρίαση της Fed για τον καθορισμό των επιτοκίων, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους αξιωματούχους να αξιολογήσουν την υγεία της χώρας με πιο έγκαιρες και συχνά πιο ζωντανές πληροφορίες από αυτές που παρέχουν οι επίσημες στατιστικές.

Με το κενό δεδομένων που άφησε το shutdown της κυβέρνησης, η «Μπεζ Βίβλος» ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα από το συνηθισμένο στις συζητήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed, μετά την απόφαση που έλαβαν τον περασμένο μήνα να μειώσουν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θεωρεί ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας δεν έχουν αλλάξει πολύ από την απόφαση αυτή, αν και η οικονομική ανάπτυξη ήταν κάπως ισχυρότερη από το αναμενόμενο.

Αν και οι χρηματοπιστωτικές αγορές πιθανολογούν έντονα μια ακόμα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 28-29 Οκτωβρίου, οι κεντρικοί τραπεζίτες φαίνονται διχασμένοι και δηλώνουν ότι παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και τα νεότερα δεδομένα.