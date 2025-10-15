Μπελέρης για Βελόπουλο: Καταψήφισε τις αποστολές της Ε.Ε. σε Αμμόχωστο και Βόρεια Ήπειρο – Πολιτικός καιροσκοπισμός στο μεγαλείο του

Για «πολιτικό καιροσκοπισμό» και «διασπορά ψευδών ειδήσεων» αναφορικά με την επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Τέμπη, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντυ Μπελέρης.

Ο κ. Μπελέρης ξεκαθάρισε πως η αλήθεια, την οποία «γνωρίζει καλά» ο κ. Βελόπουλος από τη δημοσίευση των πρακτικών, είναι ότι ο ίδιος και το ΕΛΚ είχαν εγκαίρως προτείνει την αποστολή της Επιτροπής σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Αμμόχωστος και τα χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο, με στόχο τη διαπίστωση των παραβιάσεων ανθρωπίνων και περιουσιακών δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, «οι προτάσεις αυτές δεν στηρίχθηκαν από την πολιτική ομάδα ECR, στην οποία ανήκει ο κ. Βελόπουλος και οι Ευρωβουλευτές του».

Απαντώντας στις κατηγορίες του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης περί υποτιθέμενης δικής του μεθόδευσης για ακύρωση της αποστολής στα Τέμπη, ο κ. Μπελέρης σημείωσε ότι πρόκειται για «παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και ύποπτες συμμαχίες με την Αριστερά» από την πλευρά του κ. Βελόπουλου, με στόχο μικροπολιτικά οφέλη.

«Ο πολιτικός καιροσκοπισμός σε όλο του το μεγαλείο», σχολίασε, κατηγορώντας τον κ. Βελόπουλο πως «δεν διστάζει να δυσφημεί τη χώρα μας στο εξωτερικό». Καταλήγοντας, τόνισε πως έχει λάβει την εμπιστοσύνη των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας «για να υπερασπίζεται τα εθνικά μας Δίκαια» και αυτό συνεχίζει να κάνει με όλες του τις δυνάμεις.

- sofokleous10.gr

