Νάγκελ (ΕΚΤ): Δεν υπάρχει λόγος για αλλαγή στα επιτόκια – Είμαστε κοντά στον στόχο του 2%

Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να προβούμε σε αλλαγές στα επιτόκια, υποστήριξε ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προειδοποιώντας παράλληλα πως ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό θέλουν συνεχή επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με το -, ο πρόεδρος της Bundesbank δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC πως, αν και είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς θα κινηθεί η ΕΚΤ όσον αφορά το κόστος δανεισμού τους επόμενους μήνες, οι τιμές καταναλωτή αυξάνονται σχεδόν σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα, παρά τον «επίμονο» πληθωρισμό των υπηρεσιών.

«Αυτό που βλέπω είναι ότι είμαστε κοντά στον στόχο μας», ανέφερε ο Νάγκελ. «Δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξουμε κάτι, αν δεν προκύψει κάποια νέα εξέλιξη, και δεν βλέπω από πού θα μπορούσε να προέλθει».

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εμφανίζονται γενικά ικανοποιημένοι με το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων, χαρακτηρίζοντας τη θέση της νομισματικής πολιτικής «καλή». Η πλειονότητα θεωρεί ότι ο πληθωρισμός, παρά τις προβλεπόμενες αποκλίσεις τα επόμενα δύο χρόνια, παραμένει ουσιαστικά «σταθερός» κοντά στο 2%, ενώ η οικονομία της ευρωζώνης έχει μέχρι στιγμής αντέξει τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί.

Ορισμένα μέλη της ΕΚΤ, ωστόσο, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων μειώσεων των επιτοκίων, έχοντας ήδη προβεί σε οκτώ συνολικά το τελευταίο έτος, καθώς επισημαίνουν την ανησυχία μήπως ο πληθωρισμός «παγιδευτεί» κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ έχει δηλώσει πως δεν θα κηρύξει «ποτέ» το τέλος της περιόδου της νομισματικής χαλάρωσης, καθώς το τρέχον ευνοϊκό περιβάλλον θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί.

Οι περισσότεροι αναλυτές, πάντως, αποκλείουν περαιτέρω μειώσεις στο άμεσο μέλλον, και ο Νάγκελ δεν έδωσε καμία ένδειξη που να διαψεύδει αυτήν την εκτίμηση.

«Ο πληθωρισμός που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει επαρκή επιχειρήματα για να αλλάξω κάτι», σημείωσε. «Η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής που έχουμε επιλέξει -αυτή η προσέγγιση «από συνεδρίαση σε συνεδρίαση»- είναι η σωστή», κατέληξε ο Νάγκελ.