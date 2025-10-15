ΟΛΘ:-o-ceo-Ιωάννης-Τσάρας-εκτελεί-προσωρινά-χρέη-Οικονομικού-Διευθυντή

#ΟΛΘ

Η «Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 10.9.2025 Ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλοςεκτελεί προσωρινά χρέη Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση, αναφορικά με τον ορισμό νέου Γενικού Οικονομικού Διευθυντή.