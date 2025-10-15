Ονομαστική ψηφοφορία θα ζητήσει η ΝΔ για το εργασιακό νομοσχέδιο – Κεραμέως: Η αντιπολίτευση δεν είπε τίποτα για τις διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους

Με πολιτική σύγκρουση ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως απαντώντας στις σφοδρές ενστάσεις τις αντιπολίτευσης που ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου προανήγγειλε ότι η ΚΟ της ΝΔ θα καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου το σύνολο των κομμάτων να τοποθετηθούν σε μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων.

«Θέλετε να αποσύρουμε το νομοσχέδιο που φέρνει διατάξεις για την ενίσχυση των εργαζόμενων. Φέρνουμε την επέκταση του επιδόματος γέννας και λοχείας, απαγόρευση μείωσης αποδοχών, ακατάσχετο στα επιδόματα, επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες. Αυτές τις διατάξεις θέλετε να αποσύρουμε;» είπε αρχικά η κυρία Κεραμέως για να προσθέσει «Επίσης διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Οι 500.000 νέες θέσεις εργασίας από που νομίζετε ότι ήρθαν; Από τον ουρανό ή τις επιχειρήσεις;».

Η Υπουργός σημείωσε ότι το περιβάλλον στον χώρο εργασίας δεν έχει καμία σχέση με τις συνθήκες που ίσχυαν το 2019. «Έχουμε την μεγαλύτερη μείωση ανεργίας. Την μεγαλύτερη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Καλοδεχούμενα λοιπόν όλα τα αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία. Η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα για ονομαστική για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να τοποθετηθούν όλοι οι βουλευτές στις διατάξεις για την επέκταση του επιδόματος γέννας – λοχείας, για το αφορολόγητο της γονικής άδειας, για την απαγόρευση μείωσης αποδοχών, για την επέκταση της γονικής άδειας σε ανάδοχες μητέρες, για τον υποχρεωτικό συντονιστή υγείας και ασφάλειας» είπε η κυρία Κεραμέως.

Παράλληλα, απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ και σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Δημήτρη Μάντζου ο οποίος μίλησε για την 4ημερη εργασία που υιοθετούν όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, είπε «Κάναμε 4 συνεδριάσεις στην επιτροπή και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρθηκε στην 4ημερη εργασία που θεσπίζουμε για όλο το χρόνο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσετε» ενώ παράλληλα προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα φέρει νομοσχέδιο για το πλαίσιο συλλογικής εργασίας.

Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να αποδεχθεί την τροπολογία της Χαριλάου Τρικούπη για τις συλλογικές συμβάσεις και την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 που εισάγει την 13ώρη εργασία ενώ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Αντίστοιχο αίτημα με αυτό του ΚΚΕ κατέθεσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ενώ η κυρία Εφη Αχτσιόγλου (Νέα Αριστερά) είπε: «είναι ντροπή και οπισθοδρόμηση να συζητάμε σήμερα αν θα νομοθετηθεί 13ωρη εργασία. Διαλύουν κάθε έννοια προσωπικής οικογενειακής ζωής. Μπαίνει σε συζήτηση αν θα βρισκόμαστε σε εργασιακή σκλαβιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ στη Διακήρυξη της Γάζας σε ένα one man show – Τα σχόλια του προς τους ηγέτες και οι αιχμηρές ατάκες

Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο – Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα – Δείτε βίντεο