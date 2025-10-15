Ο-«άγνωστος-πόλεμος»-για-το-Μνημείο-του-Αγνώστου-Στρατιώτη

-

Με το που ανακοινώθηκε την Κυριακή πως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα περάσει στην προστασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η διαφύλαξη της τάξης θα παραμείνει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας στην αντιπολίτευση πέρα από το ότι αντέδρασαν έντονα, «έτριβαν τα χέρια τους». Η παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρήθηκε πως αποτελεί «δώρο» στα κόμματα της μειοψηφίας. Ερμήνευσαν, μάλιστα αρκετά στελέχη της κεντροαριστεράς πως η κίνηση ήταν αποτέλεσμα της «κόπωσης» που έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία από την εξαετή παραμονή στην εξουσία. Ότι, δηλαδή δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί καθαρά.

Με ικανοποίηση υποδέχτηκαν στη μειοψηφία την τοποθέτηση του προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό του είπε: «να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο». Ίσως από την κυβέρνηση να έπρεπε να επιλέξουν να προβούν στη συγκεκριμένη κίνηση μια πιο ουδέτερη στιγμή. Όταν δεν θα μπορούσε κανείς να συνδέσει τις ρυθμίσεις για την προστασία του χώρου με τη θετική κατάληξη του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Ακόμα και η εμπλοκή του Νίκου Δένδια, που εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος διεκδικητής της επόμενης ημέρας στη Νέα Δημοκρατία, δεν έμεινε ασχολίαστη από την αντιπολίτευση. Η Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε: «μη μου πείτε ότι η ανάθεση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας ήταν τυχαία, μη μου πείτε ότι δεν σχετίζεται με την εσωκομματική κόντρα με τον κ.Δένδια;».

Το «σφυροκόπημα» από την αντιπολίτευση συνεχίστηκε. «Η δήλωση αυτή αποκαλύπτει πόσο επικίνδυνος είναι ο κ.Μητσοτάκης ο οποίος θέλει να στρατιωτικοποιήσει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την πλατεία Συντάγματος για να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επίσης από την Ολομέλεια ανέφερε πως «ουδέποτε η λαϊκή διαμαρτυρία δεν πρόσβαλε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αντίθετα, εσείς είστε αυτοί που το προσβάλετε». Σε άλλο μήκος κύματος κινείται η κυβέρνηση με τον Γιώργο Φλωρίδη να αναφέρει στον ΣΚΑΪ: «Είναι το υπέρτατο μνημείο του έθνους μας. Δεν επιτρέπεται να από-ιεροποιείται από οτιδήποτε άλλο. Αν έχουμε να κάνουμε μία διαμαρτυρία ή να πούμε οτιδήποτε ή να γράψουμε οτιδήποτε ή να εκφραστούμε για οτιδήποτε, δόξα τω θεώ η Ελλάδα και η Αθήνα έχει άπειρους χώρους».

Σε λίγες ημέρες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να σβηστούν από τον χώρο τα ονόματα όσων έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών; Ο σεβασμός στους νεκρούς και στους συγγενείς τους αποτελεί προτεραιότητα. Σε αυτό που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς είναι πως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης πολιτικών σκοπών. Και ότι όταν ολοκληρώνεται κάποια διαμαρτυρία, ακόμα και τόσο ιερή, όπως το αίτημα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του, ο χώρος θα πρέπει να επανέρχεται στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Για αυτό και οι κινήσεις από την πολιτεία οφείλουν να είναι προσεκτικές ειδικά σε μια περίοδο που η πολιτική συζήτηση ξεπερνά πολύ συχνά τα όρια και γίνεται τοξική.

