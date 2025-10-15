Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την Πέμπτη στη βουλή για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11:00, στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε συζήτηση που πραγματοποιείται
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11.00, θα μιλήσει στη βουλή.
Η συζήτηση θα έχει αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του κανονισμού της βουλής.
