Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-θα-μιλήσει-την-Πέμπτη-στη-βουλή-για-τα-ζητήματα-εξωτερικής-πολιτικής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 11.00, θα μιλήσει στη βουλή.

Η συζήτηση θα έχει αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του κανονισμού της βουλής.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

