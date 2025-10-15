ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:-«o-Γρ.-Βάρρας-ξεμπροστιάζει-την-άθλια-μεθόδευση-Μητσοτάκη»

Για πρωθυπουργό «πολλαπλά εκτεθειμένο» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, με αφορμή δημοσίευμα του ieidisieis.gr, αναφέρει ότι «ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει αναλυτικά στην ανακοίνωση του:

«Δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr παρουσιάζει την απάντηση του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και συμβούλου του Πρωθυπουργού, σε ενημερωτικό σημείωμα που διένειμε ο Μάκης Βορίδης απευθείας στους συναδέλφους του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Βάρρας καταγγέλλει τον κ. Βορίδη ότι με το δεύτερο υπουργικό ‘συμφωνώ’ το 2020 επί προεδρίας Φάνη Παππά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ‘εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς’.

Ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του.

‘Αραγε και σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου θα πιει το αμίλητο νερό;».

