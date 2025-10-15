ΠΑΣΟΚ: Όλα τα ονόματα της ΚΟΕΣ – Οι αργόσυρτες πρόβες συνεδρίου, που πάει για τον Φεβρουάριο

«Πρόβες» Συνεδρίου κάνει η Χαριλάου Τρικούπη με φόντο την έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά και την πιθανή εμφάνιση τουλάχιστον ενός ακόμη νέου κόμματος στο χώρο.

Τα περιθώρια για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου εντός του 2025 είναι πάντως ελάχιστα, αφού χρειάστηκαν ένα μήνα (μετά από τη ΔΕΘ) για τη συγκρότηση των ομάδων που θα «τρέξουν» τις προσυνεδριακές διαδικασίες- οι καλά γνωρίζοντες «βλέπουν» ως πιο πιθανές ημερομηνίες για το συνεδριακό τριήμερο αυτές προς τα τέλη Φεβρουαρίου, αν και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά την πρώτη συνεδρίαση των οργάνων την προσεχή εβδομάδα. Για Νοέμβριο και Δεκέμβριο οργανώνονται περιφερειακές συνδιασκέψεις και περιοδείες, ώστε να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια κινητοποίησης των δυνάμεων ανά την Ελλάδα με τελικό στόχο την ανοδική πορεία στα γκάλοπ. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η «βελόνα» συνεχίζει να δείχνει ότι είναι μακριά το δημοσκοπικό «άλμα» κι ότι απαιτούνται πολύ καλά συντονισμένες δράσεις με τη συμμετοχή όλων των τάσεων.

Με τη σημερινή ανακοίνωση των Γραμματειών Συνεδρίου και δη στο πολιτικό- οργανωτικό πεδίο φαίνεται ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θέλησε να κάνει «ανοίγματα» τόσο προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου (με τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είχε να μιλήσει αναλυτικά και εκ του σύνεγγυς αρκετούς μήνες) όσο και προς τους υποψήφιους για την ηγεσία στις περσινές εσωκομματικές κάλπες. Στην Πολιτική Γραμματεία για παράδειγμα ορίστηκαν εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας (το όνομα του στενού του συνεργάτη και πρώην υπουργού, Χρήστου Πρωτόπαπα απουσιάζει από τις λίστες που ανακοινώθηκαν) η Άννα Διαμαντοπούλου (στελέχη που την στηρίζουν απέκτησαν ρόλο στην επιτροπή οργανωτικού, προγράμματος κα), ο Παύλος Γερουλάνος (αρκετοί συνεργάτες του αποκτούν ρόλο στις Γραμματείες, όπως ο Κώστας Πανταζής), ο Μιχάλης Κατρίνης και η Νάντια Γιαννακοπούλου ενώ συμμετέχουν επίσης ο Κώστας Σκανδαλίδης οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και άλλα στελέχη.

Στην Οργανωτική Γραμματεία (θα προεδρεύει όπως και στην Πολιτική ο κ. Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης) αναλαμβάνουν καθήκοντα ο Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, Τόνια Αντωνίου, ΜανώληςΝίκος Μήλης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Θόδωρος Μαργαρίτης, Χαρά Κεφαλίδου, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου, Θανάσης Γλαβίνας, ο πρώην υπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής και άλλοι. Στο πρόγραμμα παραμένει συντονιστής ο Λευτέρης Καρχιμάκης και συμμετέχουν έμπειρα και νέα στελέχη, βουλευτές και τομεάρχες μεταξύ των οποίων είναι ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Πάνος Βλάχος, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος,ο Χάρης Καστανίδης, ο Σταύρος Μπένος, η Κατερίνα Σπυριδάκη κα. Στην Επιτροπή Θέσεων-Διακήρυξης συμμετέχουν ο πρώην υπουργός-μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Πέτρος Ευθυμίου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Μανώλης Όθωνας, η Ρωξάνη Μπέη κα.

Δείτε όλα τα ονόματα:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ.Ο.Ε.Σ.

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.

Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-πρώην Πρωθυπουργός

Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κ.Π.Ε.

Μιχάλης Αεράκης, Γραμματέας Τομέα Πολιτισμού

Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής-μέλος Πολιτικού Κέντρου