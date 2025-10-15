Πετρέλαιο-θέρμανσης:-Στο-1,11-η-τιμή-στην-Αττική,-η-τιμή-πανελλαδικά-και-οι-εκπτώσεις

Στα 1,11 ευρώ το λίτρο κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική ενώ η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 1,15 ευρώ το λίτρο.

Στα 1,11 ευρώ το λίτρο κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 1,15 ευρώ το λίτρο, εάν συνυπολογιστούν οι πιο υψηλές τιμές που παραδοσιακά ισχύουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι τα νησιά. Το τελευταίο τετραήμερο, με βάση τις τιμές Brent/Platts η τιμή του πετρελαίου βαίνει μειούμενη ενώ χαμηλότερη είναι το κόστος για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης και σε σχέση με πέρυσι όπου η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου 2014 ήταν στα 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο, ενώ τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 1,09-1,10 ευρώ το λίτρο. Παρά το γεγονός ότι ακόμη είναι νωρίς για να γεμίσουν τις δεξαμενές τους τα νοικοκυριά ήδη σε περιοχές όπως είναι η βόρεια Ελλάδα τα καλοριφέρ έχουν αρχίσει να καίνε και οι καταναλωτές συμπληρώνουν από τώρα το απόθεμά τους αγοράζοντας κάποιες ποσότητες.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου – Πού κυμαίνεται η τιμή

Η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει συνήθως άνοδο το Δεκέμβριο ενώ βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς είναι ο καιρός και η τιμή. Δεδομένου ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι πιεσμένες, αρκετοί καταναλωτές αναμένουν τυχόν περαιτέρω πτώση της τιμής διάθεσης μέσα στο επόμενο διάστημα ενώ οι εταιρείες εμπορίας αναμένεται να ανακοινώσουν από τώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου εκπτώσεις και προσφορές. Ενδεικτικά, η ΕΚΟ έχει ήδη ανακοινώσει ότι για όλη την περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες, εκδόσεως ελληνικών τραπεζών ενώ τα μέλη του προγράμματος EKO Smile κερδίζουν πόντους σε κάθε αγορά τους. Παράλληλα, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιείται μεγάλη προωθητική ενέργεια, όπου 100 τυχεροί κερδίζουν το πετρέλαιο θέρμανσης της χρονιάς.

Οι καταναλωτές και ιδίως τα ευάλωτα νοικοκυριά αναμένουν άλλη μία διευκόλυνση, το επίδομα θέρμανσης το οποίο αναμένεται να διατεθεί από το Δεκέμβριο.

Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα θέρμανσης

Ανακούφιση σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να προσφέρει το επίδομα θέρμανσης το οποίο αναμένεται ότι θα αρχίσει καταβάλλεται από το τέλος του χρόνου. Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στο Νοέμβριο ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος για την περίοδο 2025-2026.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φθάσει λίγο πάνω από τα 1000 στις πολύ ψυχρές περιοχές. Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση. Προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας των ενδιαφερομένων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.