«Πράσινη αντεπίθεση» στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Σαχινίδη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά την ανακοίνωση των στελεχών που θα απαρτίζουν τα όργανα που θα οδηγήσουν το κόμμα στο συνέδριο -με καθυστέρηση δύο ημερών-, σήμερα το όλον ΠΑΣΟΚ δίνει το παρών στη Βουλή στη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πράσινη αντεπίθεση και πανστρατιά στη Βουλή, με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που αναμένεται να λάβουν τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 20.

Στελέχη σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα ταυτοτικό θέμα για το ΠΑΣΟΚ που αναδεικνύει και την πλήρη σύγκρουση με την ΝΔ. Η στιβαρή παρουσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ξεκίνησε χθες με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ τα σκήπτρα παίρνουν ο εισηγητής Παύλος Χρηστίδης και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή όπως εκτιμούν πολλοί, υπερτονίζει και την επανασύνδεση που επιχειρείται από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη με τα συνδικάτα και τον χώρο της εργασίας το τελευταίο διάστημα.

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Σαχινίδη

Σε ραντεβού στελεχών της Κεντροαριστεράς εξελίχθηκε η ιδρυτική εκδήλωση του Ινστιτούτο με τη σφραγίδα Σαχινίδη. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, η καθηγήτρια Λένα Διβάνη, ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλλης και άλλοι επιστήμονες επιχείρησαν να απαντήσουν «τι είναι προοδευτικό σήμερα».

Η έννοια του προοδευτικού αλλάζει στην πορεία του χρόνου και καθορίζεται από οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις σημείωσε ο Φίλιππος Σαχινίδης. Είναι κάτι ευρύ που περιλαμβάνει οτιδήποτε διασφαλίζει οικονομική κοινωνική πολιτική και πολιτισμική «κινητική ανοδικότατα» τόνισε ο πρώην υπουργός, ο οποίος σημείωσε ότι «πρόοδος χωρίς Δημοκρατία και πολιτική βούληση δεν υπάρχει». Ο κ. Σαχινίδης εστίασε στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και σημείωσε ότι για τις συναινέσεις απαιτείται κοινωνικός διάλογος. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι επικίνδυνη για την κοινωνία και τη Δημοκρατία όπως τόνισε.

Η εκδήλωση του Progressive Lab:

Το παρών έδωσαν κορυφαία στελέχη από το πράσινο στρατόπεδο, ανάμεσά τους ο Κώστας Λαλιώτης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Χάρης Καστανίδης, η Τόνια Αντωνίου, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Δημήτρης Ρέππας, Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Πάνος Βλάχος, κ.α.

Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση, όπως ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, η πρώην βουλευτής, Λίτσα Κουρουπάκη, και ο πρώην υπουργός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Πανούσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.