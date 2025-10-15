Ράλι κατανάλωσης με €12,1 δισ. στα σούπερ μάρκετ

Με πωλήσεις 12,086 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, αυξημένες κατά 7,6%, τα σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν ότι αποτελούν το τελευταίο οχυρό της κατανάλωσης. Ο συνδυασμός τουριστικής ζήτησης, εγχώριας κατανάλωσης και επιστροφής στα φθινοπωρινά ψώνια οδήγησε σε άνοδο σχεδόν 850 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με τα φρέσκα προϊόντα να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (+11%) και τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να κινούνται ανοδικά κατά 11,2% σε τέσσερις αλυσίδες.

Ποιες όμως κατηγορίες σημείωσαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη, ποιες γεωγραφικές περιοχές έδωσαν τον τόνο και τι συμβαίνει πραγματικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τις προσφορές;

Τα τρόφιμα και ποτά παραμένουν ο κορμός των πωλήσεων, με πάνω από το μισό της συνολικής δαπάνης και αξία 6,608 δισ. ευρώ (από 6,161 δισ. ευρώ) με ανάπτυξη +7,3%. Οι πωλήσεις των φρέσκων και χύμα προϊόντων, όπως κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, αρτοποιία, αυξήθηκαν 11% στα 2,964 δισ. ευρώ, και αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία. Τα είδη για το σπίτι έφτασαν το 1 δισ. ευρώ με οριακή αύξηση πωλήσεων +1,8%, τα είδη προσωπικής φροντίδας και υγείας έκαναν πωλήσεις 783 εκατ. ευρώ με επίσης οριακή ανάπτυξη 3%, και τα είδη bazaar πούλησαν προϊόντα αξίας 734 εκατ. ευρώ (+10% έναντι του 2024).

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αθήνα παραμένει στο επίκεντρο, συγκεντρώνοντας το 40,3% του συνολικού τζίρου, ενώ η Κρήτη και τα νησιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, έως και +11%, χάρη στον τουρισμό και τη θερινή ζήτηση.

Πάντως η συμμετοχή της Κρήτης και των νησιών στη συνολική πίτα, παρά την αύξηση των τελευταίων ετών παραμένει κάτω από το 20%. Στο εννεάμηνο ήταν στο 16,4%. Η Θεσσαλονίκη συμμετέχει με 9,3% στη συνολική πίτα, η Μακεδονία – Θράκη με 12,2%, η Κεντρική Ελλάδα με 12,8% και η Πελοπόννησος με 8,9%.

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, το μερίδιο τους παραμένει κολλημένο στο 24,3%, ενώ οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες έχουν περιοριστεί μετά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες κάτω από το 40% όταν έναν χρόνο πριν ήταν κοντά στο 55%.

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 224 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με το 2024. Το e-commerce αντιστοιχεί πλέον στο 3,1% του συνολικού εμπορίου για τις μεγάλες αλυσίδες Σκλαβενίτης, AB Βασιλόπουλος, Μασούτης και Κρητικός, μικρό μερίδιο, αλλά με σταθερή ανοδική πορεία. Μάλιστα ο ρυθμός ανόδου των ηλεκτρονικών πωλήσεων του συγκεκριμένου δείγματος υπερβαίνει την ανάπτυξη των πωλήσεων του φυσικού τους δικτύου που είναι στο +8,2%.