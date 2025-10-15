Στουρνάρας: Aναπτυσσόμαστε με διπλάσιο ρυθμό από τους εταίρους μας – Η Ελλάδα θέλει πιο πολλές τράπεζες

Το γεγονός ότι η Ελλάδα σημειώνει οικονομική ανάπτυξη πάνω από το 2%, με διπλάσιο ρυθμό από τους εταίρους μας σημείωσε ανάμεσα στα άλλα σε συνέντευξή του ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας ενώ πρόσθεσε ότι «σαφώς τα οφέλη πηγαίνουν τα κάτω (προς τους πολίτες)».

Εκτίμησε επίσης ότι μπορεί να δούμε τις τιμές στα ράφια να μειώνονται, ενώ αναφορικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, είπε: «Όλα θέλουν ρέγουλα. Βεβαίως πραγματικές αυξήσεις, ναι δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό, αλλά όσο επιτρέπει η παραγωγικότητα».

Στην συνέντευξη που έδωσε στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1, επισήμανε ότι στην Ελλάδα «το spread είναι στην πάνω μεριά της κλίμακας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μέσα στα δέκα μεγαλύτερα. Αυτό μπορεί να αλλάξει με έναν ισχυρότερο ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα. Για παράδειγμα, καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με την κυβέρνηση και ενδυναμώσαμε τις μικρότερες τράπεζες, φτιάξαμε τον 5ο πόλο, για να δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός στις συστημικές τράπεζες, άρα για μένα η καλύτερη λύση στις περιπτώσεις αυτές είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού».

Ερωτηθείς αν η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει συγχωνεύσεις τραπεζών, ο διοικητής της Τράπεζας είπε: «Όχι μεταξύ των συστημικών τραπεζών, γιατί η Ελλάδα έχει ήδη ένα πολύ συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα. Θέλει πιο πολλές τράπεζες, όχι λιγότερες. Επίσης προωθούμε την εξωστρέφεια του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή ελληνικές τράπεζες να βγούνε έξω και ξένες τράπεζες να έρθουν στην Ελλάδα».

Στις φημολογίες περί ανανέωσης της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αυτό θα κριθεί μετά τη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης της Ελλάδος, η θητεία μου λήγει τον Ιούνιο του ’26, άρα είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι’ αυτό».

«Έχουμε οικονομική ανάπτυξη λίγο πάνω από το 2%»

Ο Γιάννης Στουρνάρας σε ερώτηση αν εκτιμά ότι η ανάπτυξη έχει μηχανισμούς αναδιανομής προς την ελληνική κοινωνία, είπε: «Η Ελλάδα πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση, αυτή τη στιγμή έχει επιστρέψει σε μια κανονικότητα, όλοι την ονομάζουν ”success story”. Όπου πάω, και στο εξωτερικό, το αναφέρουν όλοι, ακόμα και αυτοί που μας κάναν πολύ αυστηρή κριτική κατά τη διάρκεια της κρίσης το παραδέχονται ότι η Ελλάδα πέρασε την κρίση με επιτυχία. Εμείς κάναμε το σωστό, δηλαδή μειώσαμε τα τεράστια δίδυμα ελλείμματα, βελτιώσαμε το τραπεζικό σύστημα, το φορολογικό σύστημα, και οι εταίροι όμως έκαναν το σωστό, η Ελλάδα έλαβε τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει ποτέ λάβει χώρα στην ιστορία και τώρα πηγαίνουμε κανονικά. Έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη λίγο πάνω από το 2% και τόσο προβλέπω να έχουμε και τα επόμενα χρόνια, όταν οι εταίροι μας στην ΕΕ έχουν 1,2%. Άρα αναπτυσσόμαστε με διπλάσιο ρυθμό. αυτό είναι πολύ θετικό, διότι συγκλίνουμε, έστω και αργά συγκλίνουμε. Σαφώς πηγαίνουν τα οφέλη προς τα κάτω. Υπάρχει μια δημοσιονομική πολιτική η οποία φροντίζει, είχαμε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν φόροι σε συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά τμήματα της κοινωνίας, άρα η προσπάθεια είναι η ανάπτυξη αυτή να πηγαίνει προς τα κάτω».

Συμπλήρωσε δε: «Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια μικρή, αλλά σαφή αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκολία να δώσεις και μεγαλύτερες πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς. Η Ελλάδα χρειάζεται πιο πολλούς παραγωγούς, διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης έκλεισαν επιχειρήσεις, έφυγαν εργαζόμενοι, άρα ο δυνητικός ρυθμός της οικονομίας είχε μειωθεί, άρα χρειαζόμαστε πιο πολλούς παραγωγούς, μεγαλύτερη παραγωγή, μεγαλύτερη προσφορά εργασίας, μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών, άρα χρειαζόμαστε πιο πολύ ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Δεν διατάσσεται ο ανταγωνισμός, δημιουργείται από τις συνθήκες».

Για τον «φόρο Ζούκμαν» ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος είπε:«Αυτά είναι ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά για να λειτουργήσουν και για να λειτουργήσουν υπέρ πρέπει να υπάρχει μια διεθνής συμφωνία, γιατί αν το κάνει μια χώρα και δεν το κάνει μια άλλη χώρα απλώς τότε τα κεφάλαιά σου θα φύγουν και θα πάνε αλλού. Άρα αυτά δουλεύουν μόνο όταν υπάρχει συντονισμός. Όταν το κάνει μια χώρα μόνη, νομίζω ότι το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι να φύγουν κεφάλαια».

Ερωτηθείς για τα καρτέλ στην ελληνική οικονομία, σχολίασε: «Χρειαζόμαστε πιο πολύ ανταγωνισμό. Σε πολλούς κλάδους έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση και αυτό φαίνεται από τις τιμές και από τα μάρτζινς, αυτό όμως δεν διατάσσεται». Σε ερώτηση των δημοσιογράφων: «Πώς θα μπορούσε να γίνει;», απάντησε: «Πρέπει να ευνοήσουμε με άμεσες ξένες επενδύσεις, με μείωση της γραφειοκρατίας, με δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Γι’ αυτό στην Ελλάδα έρχονται ξένες επενδύσεις με διπλάσιο ρυθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν και η εγκαθίδρυση νέων επιχειρήσεων θα επιφέρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο ξένοι μέτοχοι».

«Βεβαίως μπορούμε να δούμε στα ράφια τιμές να μειώνονται»

Επιπροσθέτως, ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια απάντησε: «Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, για παράδειγμα στα τρόφιμα, άλλες τιμές θα ανέβουν, άλλες θα πέσουν, διότι εξαρτώνται και από τις διεθνείς συνθήκες, άρα βεβαίως μπορούμε να δούμε στα ράφια τιμές να μειώνονται».

Σχετικά με τις χαμηλές προτάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος για τις αυξήσεις των μισθών σε σχέση με την κυβέρνηση, σχολίασε ότι «ο κατώτατος μισθός τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά, έχει αυξηθεί πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι δεν σημαίνει ότι αν ανέβει ο κατώτατος μισθός 10%, θα ανέβει και ο μέσος μισθός στην οικονομία 10%. Εμείς έχουμε δείξει ότι η ελαστικότητα είναι 0,5%, δηλαδή αν ανέβει ο κατώτατος 10%, ο μέσος μισθός θα ανέβει 5%, άρα αυτό που έχει σημασία για την ανταγωνιστικότητα, για την κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ο μέσος μισθός, και αυτός έχει ανέβει από το ’19 μέχρι σήμερα με ποσοστό χαμηλότερο από τον κατώτατο, αλλά και πάλι στην εξαρτημένη εργασία καλύπτει τον πληθωρισμό, άρα έχουμε πραγματικές αυξήσεις».

Ερωτηθείς αν πιστεύει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα βοηθήσει η επέκταση της υπογραφής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε: «Σε κλάδους όπου μπορούν να το σηκώσουν, ναι. Να κάνω όμως μια παρατήρηση: στην κρίση μπήκαμε για δύο λόγους. Ο ένας ήταν δημοσιονομικός, ο άλλος έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Δόθηκαν πολύ μεγάλες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας. Όταν δεν έχεις αντίκρισμα παραγωγικότητας και δίνεις μεγάλους μισθούς, τότε ο εταίρος μας ο οποίος είναι πιο συγκρατημένος θα κυριαρχήσουν τα προϊόντα του στην αγορά σε σχέση με τα δικά μας, άρα θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα όλα θέλουν ρέγουλα. Βεβαίως πραγματικές αυξήσεις, ναι δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό, αλλά όσο επιτρέπει η παραγωγικότητα. Γι’ αυτό όλοι έχουμε πέσει με τα μούτρα και λέμε η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι το Νο1. Παραγωγικότητα δεν σημαίνει αυξημένες ώρες εργασίας ή μεγαλύτερη προσπάθεια, σημαίνει μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερους μετασχηματισμούς και σε επίπεδο κράτους αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα».

Σε ερώτηση σχετικά με τον αν τον προβληματίζει το εμπορικό ισοζύγιο απάντησε: «Το ισοζύγιο πριν από την κρίση είχε εκτοξευτεί, είχε φτάσει 15%-16% του ΑΕΠ, κατόπιν στην κρίση μηδενίστηκε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Το ισοζύγιο στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα η οποία θέλουμε να συγκλίνει με τους εταίρους της, άρα για να συγκλίνει, πρέπει να επενδύσει παραπάνω. Κάθε χρόνο η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα ξεπερνά την αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί πιέσεις, διότι όταν επενδύουμε εισάγουμε μηχανήματα… είναι τα ενδιάμεσα αγαθά και τα επενδυτικά αγαθά τα οποία προκαλούν το μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Άρα πρέπει σιγά-σιγά -αυτό έχει γίνει κάπως, αλλά όχι στον βαθμό που θα θέλαμε- το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας να προσαρμοστεί περισσότερο σε παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών και επενδυτικών αγαθών».

«Η διαφθορά επιδρά στην οικονομία»

Για τον αναβαλλόμενο φόρο σχολίασε: «Η κερδοφορία των τραπεζών μειώνει τον αναβαλλόμενο φόρο, και μάλιστα εκεί που λέγαμε ότι θα εξοφληθεί στα τριάντα χρόνια, τώρα έχει πάει στα δέκα, άρα βελτιώνεται». Ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε και στο αν επιδρά στην οικονομία η διαφθορά, λέγοντας: «Βεβαίως επιδρά στην οικονομία, όμως αυτή τη στιγμή έχουμε θεσμούς. Βλέπετε, όλες οι υποθέσεις αποκαλύπτονται, δεν συγκαλύπτεται κάτι». Ερωτηθείς αν η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της οικονομίας και αν ταυτίζεται με την αυτοδυναμία, είπε: «Βέβαια η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για οικονομική σταθερότητα. Δεν θα μπω σε συζητήσεις περί αυτοδυναμίας ή όχι. Πολιτική σταθερότητα σημαίνει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να πάρει αποφάσεις και να περάσει από το Κοινοβούλιο νόμους. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στη Γαλλία».

Τέλος, ερωτηθείς αν συμφωνεί με την απαισιοδοξία των πολιτών, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ανέφερε: «Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Η χώρα δέχτηκε ένα χαστούκι, σηκώθηκε όμως. Δίνει ένα παράδειγμα. Ο Γερμανός ομόλογός μου πριν από λίγες μέρες είπε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση της Γερμανίας».