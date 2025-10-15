Τέσσερις-ώρες-κράτησε-η-ενημέρωση-Τσιάρα-στους-βουλευτές-της-ΝΔ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-ευλογιά

Ενημέρωση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ενέργειες του υπουργείου μετά την παρουσία κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (OLAF), παρείχε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε μια σύσκεψη που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες.

Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, και αφορούσε κυρίως βουλευτές που εκπροσωπούν αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα - το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «παρά τις εύλογες ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κυριάρχησε η αίσθηση ότι υπήρξε μια βαθιά θεσμική παθογένεια, η οποία πλέον επιχειρείται να θεραπευτεί, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενισχύσεων. Αρκετοί, άλλωστε, βουλευτές αναγνώρισαν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν προέκυψε επί των ημερών Τσιάρα, τονίζοντας πως η εξυγίανση του Οργανισμού ήταν αναπόφευκτη και απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σε ότι αφορά στην ευλογιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν οι αποζημιώσεις να δίνονται με ταχύτητα και ειδική μνεία να γίνεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο.

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο υπουργός Κώστας Τσιάρας δήλωσε μεταξύ άλλων πως «η σύσκεψη κράτησε τέσσερις ώρες γιατί ήταν πάρα πολλά τα θέματα που έπρεπε να συζητηθούν. Ήταν μια ευκαιρία να ενημερώσουμε για όλα τα ζητήματα που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στην προμετωπίδα της αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και φυσικά μιλάω για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για το θέμα της ευλογιάς. Κάναμε μια διεξοδική συζήτηση μέσα σε κλίμα κατανόησης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε σημείο μετασχηματισμού. Η καθυστέρηση στους χρόνους πληρωμών, οφείλεται στο γεγονός πως υπάρχουν έλεγχοι πριν κάθε πληρωμή, την καταβολή των ενωσιακών πόρων. Σήμερα πληρώθηκαν πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 150.000 δικαιούχους, θέλω να πιστεύω πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπουν σε σειρά οι πληρωμές και θα αποκαταστήσουμε τη ροή των ενωσιακών πόρων. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια μέχρι τέλος Νοεμβρίου να καταβληθεί η μεγάλη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Όλα αυτά είναι δρομολογημένα, ωστόσο η διαδικασία των ελέγχων απαιτεί χρόνο».

«Επίσης, ο προγραμματισμός είναι μέχρι το τέλος του μήνα να δοθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν στις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και να δοθούν και οι αποζημιώσεις που αφορούν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία μετά τον Daniel. Αυτά είναι δεδομένα. Υπάρχει σταθερή ροή επικείμενων πληρωμών που θα δώσει μεγάλη ανάσα στον αγροτικό χώρο. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο για την ευλογία και πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά για να εξαλείψουμε το συγκεκριμένο νόσημα» είπε σε άλλο σημείο ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας πως από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της.

Από την πλευρά του, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέφερε: «Είχαμε μια ώριμη, εξαντλητική σύσκεψη με βουλευτές αγροτικών περιοχών που μετέφεραν τις αγωνίες του αγροτικού κόσμου. Ήταν χρήσιμη συζήτηση, δόθηκαν απαντήσεις και παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης των πληρωμών του επόμενου διαστήματος σε αγρότες και κτηνοτρόφους, της προκαταβολής – του λεγόμενου τσεκ – των κοινοτικών ενισχύσεων, που θα καταβληθεί ως τα τέλη Νοεμβρίου και ως την 31η Δεκλεμβρίου θα υπάρξει η εξόφληση. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τεράστιο πρόβλημα της ευλογιάς, έχουν δημιουργήσει στενότητα, αλλά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν οι πληρωμές το επόμενο διάστημα».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανησυχία στους βουλευτές ενόψει παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Χαρακόπουλος είπε: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα».