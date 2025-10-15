Τα 5 οικονομικά λάθη που δεν κάνουν ποτέ τα ευτυχισμένα ζευγάρια – Μπορούν να καταστρέψουν την σχέση

Η αγάπη δεν έχει καμία σχέση. Αν πιστεύετε ότι τα χρήματα προκαλούν ένταση στη σχέση σας, δεν είστε οι μόνοι.

Μπορεί να αγαπάτε ο ένας τον άλλον βαθιά και παρόλα αυτά να αφήνετε τα χρήματα να διαβρώσουν τη σχέση σας, αν συζητάτε για τα λάθος θέματα ή αν δεν τα συζητάτε καθόλου, λέει με άρθρο της στο CNN η Heather Boneparth εκ των συγγραφέων του υπό έκδοση βιβλίου «Money Together » και διευθύντρια επιχειρηματικών και νομικών υποθέσεων της Bone Fide Wealth στη Νέα Υόρκη.

Οι άνθρωποι συχνά επικεντρώνονται στα προβλήματα που είναι μπροστά τους: την παράλειψη της πληρωμής ενός λογαριασμού ή την υπέρβαση του μηνιαίου προϋπολογισμού. Αλλά αυτές οι μικρές υπερβάσεις μπορεί να είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος που εσείς και ο σύντροφός σας δεν έχετε εντοπίσει ακόμα, τονίζει

Σύμφωνα με την Boneparth, τα ευτυχισμένα ζευγάρια δεν αφήνουν τα παρακάτω λάθη με τα χρήματα να καταστρέψουν τη σχέση τους:

1. Δεν παραμένουν προσκολλημένοι σε παλιά οικονομικά πρότυπα

Πριν από πολύ καιρό, εσείς και ο σύντροφός σας ίσως αποφασίσατε να χειρίζεστε τα οικονομικά σας με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και από τότε εξακολουθείτε να το κάνετε με τον ίδιο τρόπο.

Για παράδειγμα, διαχωρίζατε τα έξοδά σας και είχατε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκείνη την εποχή, πιθανόν είχατε τα ίδια εισοδήματα και μόλις ξεκινούσατε τη ζωή σας μαζί. Ήταν λογικό. Αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει και ίσως ένας από τους δύο κερδίζει περισσότερα χρήματα ή έχετε παιδιά. Η λογιστική αυτής της διευθέτησης είναι πλέον πιο περίπλοκη παρά χρήσιμη.

Η συμβουλή μου είναι να μην ζητήσετε από τον σύντροφό σας μεγάλες αλλαγές κατά τη διάρκεια ενός καβγά για τα οικονομικά. Θέστε το θέμα όταν το στρες έχει καταλαγιάσει. Επίσης, δεν χρειάζεται να κάνετε μια δραματική αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη. Αντ’ αυτού, εργαστείτε προς έναν θετικό κοινό στόχο, κάνοντας μικρά αλλά συνεχή βήματα.

2. Δεν εγκλωβίζονται στην ενοχή που νοιώθουν για λάθη του παρελθόντος

Όλοι έχουμε ζήσει καταστάσεις που θα θέλαμε να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Αλλά το πώς τις αντιλαμβανόμαστε μπορεί να διαφέρει σε σχέση με την οπτική του άλλου. Μπορεί να βλέπετε το χρέος του φοιτητικού σας δανείου ως μια πρόκληση που πρέπει να υπερνικήσετε, ενώ εγώ να βλέπω το δικό μου ως τη μεγαλύτερη οικονομική μου αποτυχία

Οι αφηγήσεις που λέμε στον εαυτό μας για τα χρήματα έχουν σημασία.

Το αίσθημα οίκτου, είτε προέρχεται από το παρελθόν είτε από το παρόν, μπορεί να παγιδεύσει κάποιον σε έναν κύκλο φόβου και ενοχών. Θολώνει την κρίση και εμποδίζει την πρόοδο, ειδικά σε μια σχέση. Μπορεί ακόμη και να πείσει κάποιον ότι δεν αξίζει μια καλή ζωή.

3. Δεν κατηγορούν τον σύντροφό τους για τις αποτυχίες του

Δεν είναι κάθε άσχημο οικονομικό αποτέλεσμα, θεμα λάθους. Συχνά μπορεί να κάνουμε βήματα προς τη λάθος κατεύθυνση. Όταν συμβαίνει αυτό, και οι δύο πρέπει να είστε σε θέση να προχωρήσετε μπροστά.

Για παράδειγμα, το να έχεις χρέη από πιστωτικές κάρτες, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, είναι συχνά πηγή μεμψιμοιρίας, ακόμα και αν ήταν απαραίτητο τη δεδομένη στιγμή.

Το να μην αφήνεις τον σύντροφό σου να ξεπερνά τις αποτυχίες του μπορεί να βλάψει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του

Ποτέ μην γίνετε αυτός που θα κάνει τον σύντροφό του να νιώσει τύψεις. Να είστε η στήριξή του και επιτρέψτε του να ωριμάσει από αυτήν την εμπειρία.

4. Δεν εστιάζουν συνεχώς, σε αυτό που δεν έχουν

Η νοοτροπία του «ποτέ δεν είναι αρκετά» τροφοδοτείται από τη συνεχή σύγκριση με άλλους ειδικά μέσω των social media.

Όταν εστιάζετε σε αυτό που δεν έχετε, είναι σα να προσπαθείτε συνεχώς να γεμίσετε ένα μεγαλύτερο ποτήρι, παραμένοντας διαρκώς ανικανοποίητοι

Αν οι προσδοκίες δεν είναι πάντα ρεαλιστικές ή ευθυγραμμισμένες με τους στόχους σας ως ζευγάρι, μπορεί να μετατρέψετε τον σύντροφό σας σε κινούμενο στόχο.

Και τότε, ίσως να αρχίσει να αισθάνεται ότι δεν είναι αρκετός για εσάς.

Αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε τις πραγματικές σας προτεραιότητες και ορίστε τις ως σημεία αναφοράς για την ικανοποίησή σας, όχι για την εξιδανικευμένη εκδοχή της επιτυχίας που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικονομική απιστία μπορεί να καταστρέψει την εμπιστοσύνη, με τρόπους εξίσου επιβλαβείς με την μοιχεία, επειδή η προδοσία επηρεάζει άμεσα τα μέσα διαβίωσης της οικογένειας.

Για παράδειγμα, κρύβοντας εισόδημα από τον σύντροφό σας, κάνοντας μια τεράστια αγορά με την οποία δεν θα συμφωνούσε, ή ακόμα και αναλαμβάνοντας χρέη στο όνομα του ενός ή και των δύο.

Αν πραγματικά δεν αισθάνεστε ελεύθεροι να ξοδεύετε χρήματα στη σχέση σας, είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητήσετε. Αντί να θέτετε αυστηρούς κανόνες για τις δαπάνες (ή ακόμα χειρότερα, «επίδομα») που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ευθύνες του καθενός στο νοικοκυριό, ορίστε ένα ποσό που σας βολεύει και τους δύο. Οτιδήποτε κάτω από αυτό το ποσό είναι αποδεκτό.

Τα υγιή ζευγάρια γνωρίζουν ότι η κοινή διαχείριση των χρημάτων έχει να κάνει με αξίες, εμπιστοσύνη και επικοινωνία. Αν δεσμευτείτε να αντιμετωπίσετε μαζί τα πραγματικά προβλήματα, ακόμα και οι δύσκολες στιγμές μπορούν να γίνουν θεμέλια για μια καλύτερη σχέση.

