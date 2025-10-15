Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη – Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, ενώ αποκάλυψε στον Έλληνα πρωθυπουργό την πρόθεση της Ουκρανίας να προμηθευτεί φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανήρτησε στο Χ το εξής:

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ-Σέιχ, η οποία αποτέλεσε ένα σημαντικό επίτευγμα ειρήνης για τη Μέση Ανατολή. Και είναι σωστό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η δυναμική. Η παγκόσμια ενότητα πέτυχε σε εκείνη την περιοχή, και τώρα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αυτός ο πόλεμος παραμένει η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας αστάθειας και κινδύνου σήμερα. Όμως, όπως παντού, η ειρήνη είναι εφικτή μόνο μέσα από τη δύναμη και στην περίπτωση της ρωσικής επιθετικότητας, η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο.

Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τα ρωσικά πλήγματα κατά του ενεργειακού μας συστήματος. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αντιαεροπορική μας άμυνα πριν αρχίσει ο χειμώνας. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, και γι’ αυτό της είμαι ευγνώμων.

