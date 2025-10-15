Το τέλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Στον Καναδά, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανέστειλε μια εντολή για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέτρεψε ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων της χώρας για τα ηλεκτρικά οχήματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο μήνα υπέκυψε στις πιέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών να επανεξετάσει —έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο— τον στόχο της για το 2035 για την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.

«Υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση ότι, “Ε, αυτός ο μετασχηματισμός δεν πηγαίνει τόσο γρήγορα όσο θέλουμε”», δήλωσε ο Patrick Schaufuss , συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων McKinsey. «Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι smartphones».

Η πραγματικότητα χτυπάει σκληρά στις ΗΠΑ. Η General Motors δήλωσε την Τρίτη ότι θα πάρει ζημιά 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω της βύθισης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, μια μεταβολή που απέδωσε στις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ να τερματίσει τις επιδοτήσεις και τις κανονιστικές εντολές για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ασκήσει έντονες πιέσεις φέτος για να χαλαρώσει τις απαιτήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα .

Αυτή μπορεί να είναι μόνο η αρχή ενός οικονομικού απολογισμού από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που διοχέτευσαν δισεκατομμύρια σε νέα ηλεκτρικά μοντέλα – από σπορ αυτοκίνητα και sedan μέχρι μεγάλα pickup και SUV – για να προσπαθήσουν να προετοιμαστούν για τις κυβερνητικές εντολές για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες λένε ότι οι καταναλωτές δεν υιοθετούν τα ηλεκτρικά οχήματα τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν και οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την εξάπλωση της τεχνολογίας πλήττουν τα κέρδη τους . Η GM, ανακοινώνοντας την επένδυσή της, δήλωσε ότι επανεκτιμά την χωρητικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων και προειδοποίησε ότι είναι πιθανές περισσότερες απώλειες.

«Υπάρχει περισσότερος ρεαλισμός ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιθανώς μια καλή λύση στο μέλλον, αλλά δεν πρόκειται να επιβληθεί στους πελάτες», δήλωσε ο Christian Meunier , πρόεδρος της Nissan Americas, αναφερόμενος όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου. «Είναι ρεαλισμός».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο των ηλεκτρικών οχημάτων είναι μια ασύμφορη πρόταση, δεδομένου του υψηλού κόστους των μπαταριών, των ανεπαρκών δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων και των μειούμενων κρατικών επιδοτήσεων. Τα προγράμματα κινήτρων έχουν τερματιστεί ή έχουν περιοριστεί σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η Volkswagen , επιβαρυμένη με τεράστιο κόστος ηλεκτροκίνησης, βοήθησε στην ώθηση της αναμέτρησης στην Ευρώπη όταν δήλωσε ότι θα περικόψει 35.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο συμφωνίας με το συνδικάτο της. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σοκ στο πολιτικό κατεστημένο της περιοχής.

Εβδομάδες αργότερα, η ΕΕ ξεκίνησε έναν «στρατηγικό διάλογο» με την αυτοκινητοβιομηχανία, ο οποίος οδήγησε σε ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες εκπομπών ρύπων για το 2025.

Μετά από έναν ακόμη γύρο συνομιλιών τον περασμένο μήνα, ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, δήλωσε ότι ο στόχος του 2035 για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα αυτοκίνητα στο μηδέν θα επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με εκπρόσωπο.

Η προσπάθεια άσκησης πιέσεων από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες για την αποδυνάμωση των υποχρεωτικών διατάξεων για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) ήταν σε πλήρη εξέλιξη στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου τον περασμένο μήνα, όπου συγκρούστηκαν με νεοφερμένους Κινέζους όπως οι BYD, XPeng και GAC για να λανσάρουν εντυπωσιακά ηλεκτρικά μοντέλα.

Ο Ζαν-Φιλίπ Ιμπαράτο , τότε επικεφαλής της Stellantis για την Ευρώπη , η οποία κατέχει μάρκες όπως οι Fiat, Peugeot και Jeep, δήλωσε σε συνέντευξή του στην έκθεση του Μονάχου ότι θεωρεί τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και το 2035 ανέφικτους.

Προβλέψεις πωλήσεων οχημάτων για το 2030

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ , μιλώντας σε δημοσιογράφους, ζήτησε καλύτερες υποδομές φόρτισης, φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια και επιδοτήσεις για οχήματα εισαγωγικού επιπέδου. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», είπε. «Δεν μπορείς να τιμωρήσεις την αυτοκινητοβιομηχανία για κάτι που δεν μπόρεσε να επηρεάσει 100%.»

Το μεταβαλλόμενο τοπίο —και η πρόκληση που αυτό θέτει για τις αυτοκινητοβιομηχανίες— ήταν στο επίκεντρο καθώς ο Blume, ο οποίος είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche , παρουσίασε τα επερχόμενα οχήματα.

Επαινέθηκε για μια οικογένεια μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να ανταγωνιστούν τους νέους Κινέζους αντιπάλους στην εγχώρια αγορά της εταιρείας. Επίσης, παρουσίασε την τελευταία έκδοση του σπορ αυτοκινήτου 911 Turbo S της Porsche, σε ένδειξη του ανανεωμένου ενδιαφέροντος της βιομηχανίας για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ιδιαίτερα στην κατηγορία πολυτελών οχημάτων.

Ένα σημείωμα πολιτικής που δημοσιεύθηκε πριν από τις πρόσφατες συνομιλίες της ΕΕ απαριθμούσε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων δασμών στις αποστολές προς τις ΗΠΑ, των χαμηλών περιθωρίων κέρδους ηλεκτρικών οχημάτων και της ανόδου των κινεζικών μαρκών με πλεονέκτημα κόστους.

«Πρέπει να ακούσουμε τις φωνές των ενδιαφερόμενων μερών που ζητούν περισσότερο ρεαλισμό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε νωρίτερα φέτος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν .

Πριν γίνει πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κάρνεϊ πέρασε μια δεκαετία υποστηρίζοντας την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του την άνοιξη, ο Καναδάς αντιμετώπιζε μια πιο άμεση κρίση: ο Πρόεδρος Τραμπ είχε επιβάλει εξουθενωτικούς δασμούς σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δασμών 25% στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Ακολούθησαν μήνες αυξανόμενης ανεργίας και μείωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο Κάρνεϊ μετατοπίστηκε από την οικολογική εστίαση στην έντονη εστίαση στην ενίσχυση της καναδικής οικονομίας. Τον περασμένο μήνα, έθεσε σε παύση μια εντολή για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος, μια κίνηση που αποσκοπούσε στην ανακούφιση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που είχε πληγεί από τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ.

«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας αναδιάρθρωσης στον καναδικό τομέα αυτοκινήτων», δήλωσε ο Κάρνεϊ καθώς ανακοίνωνε την απόφαση. «Και η αναστολή της υποχρεωτικής κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχημάτων για το 2026 αποτελεί μέρος της βοήθειας προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν την υπάρχουσα πολιτική για τα ηλεκτρικά οχήματα και θα αναζητήσουν τρόπους για τη μείωση του κόστους και ενδεχομένως για την εισαγωγή πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων στον Καναδά.

Ακόμη και η Κίνα, η κυρίαρχη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο , παρουσιάζει ρωγμές. Οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όλο και περισσότερο εις βάρος της κερδοφορίας, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται για πελάτες σε μια υπερκορεσμένη αγορά. Η εταιρεία συμβούλων AlixPartners προβλέπει ότι οι περισσότερες από τις 118 μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων που λειτουργούν εκεί το 2023 δεν θα είναι βιώσιμες σε πέντε χρόνια από τώρα.

Ενώ η Κίνα έχει διπλασιάσει τα ηλεκτρικά οχήματα, η Ιαπωνία έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει την αναταραχή πιέζοντας για οχήματα που ρυπαίνουν λιγότερο χωρίς να απαιτούν συγκεκριμένες τεχνολογίες. Η χώρα περιλαμβάνει τα υβριδικά στους κυβερνητικούς στόχους.

Στις πρώτες μέρες της άνθησης των ηλεκτρικών οχημάτων, η ιαπωνική Toyota Motor δέχτηκε κριτική επειδή σε μεγάλο βαθμό εγκατέλειψε τα ηλεκτρικά οχήματα υπέρ των υβριδικών. Ο πρόεδρος Akio Toyoda εκείνη την εποχή περιέγραψε τον εαυτό του ως μέρος μιας σιωπηλής πλειοψηφίας που αμφισβητούσε τη σκοπιμότητα της παγκόσμιας ώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Toyota επικεντρώθηκε αντ’ αυτού στα υβριδικά οχήματα βενζίνης-ηλεκτρισμού, μια τεχνολογία στην οποία πρωτοστάτησε με το Prius.