Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία ανήκουν σε όλον τον λαό – Είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν

«Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας», επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά, προσθέτει.

«Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου. Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί», τονίζει.

«Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας, θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία; Είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.