Υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα στο εννεάμηνο 2025 – Αυξημένες εισπράξεις και τον Σεπτέμβριο

Ισχυρή δημοσιονομική εικόνα παρουσιάζει η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, με τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές αποτέλεσμα να κινούνται πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί στον Προϋπολογισμό του έτους.

Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 52,819 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,185 δισ. ευρώ ή 4,3% σε σχέση με τον στόχο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην καλύτερη απόδοση της είσπραξης φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ, καθώς και στις εισπράξεις φόρων του προηγούμενου έτους που συνεχίστηκαν στις αρχές του 2025. Μετά τις επιστροφές φόρων, τα καθαρά φορολογικά έσοδα είναι υψηλότερα του στόχου κατά 1,832 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε πλεόνασμα 9,355 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 5,209 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα 8,735 δισ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2024. Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 2,308 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,581 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 1,568 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι ποσό 2,073 δισ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και 650 εκατ. ευρώ από καθυστερημένες πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επίσης, ποσό 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας αυτά τα ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι του στόχου εκτιμάται σε 1,081 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 54,565 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 460 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εισπραχθεί το τίμημα ύψους 1,35 δισ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τα καθαρά έσοδα αυξάνονται κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 3,4%, κυρίως λόγω των αυξημένων φορολογικών εισπράξεων.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,764 δισ. ευρώ, ενσωματώνοντας το ποσό 784,8 εκατ. ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ που σχετίζεται με τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού -ποσό που δημοσιονομικά αφορά το 2024. Εξαιρώντας το, οι επιστροφές ανέρχονται σε 5,979 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 353 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52,257 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,429 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω του προαναφερθέντος ετεροχρονισμού πληρωμών. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 8,186 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 138 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, αλλά αυξημένες κατά 948 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έφτασαν τα 2,629 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 240 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,874 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 571 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.445 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τον Σεπτέμβριο 2025, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,107 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 277 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 144 εκατ. ευρώ ή 2,3%, ενώ οι επιστροφές εσόδων περιορίστηκαν στα 583 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 332 εκατ. ευρώ από τον στόχο, εξαιτίας των αυξημένων επιστροφών του Αυγούστου λόγω εκκαθαρίσεων φορολογικών δηλώσεων. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 178 εκατ. ευρώ από τον στόχο.