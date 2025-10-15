Φάμελλος: Η δημιουργία κόμματος Τσίπρα δεν είναι το σχέδιο που είχε ψηφίσει η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο Ανδρουλάκης

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα για την οποία είπε «δεν είναι απλή εξέλιξη» ρωτήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σχολίασε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πρόταση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

«Υπάρχουν ερωτήματα για το πού θα πάει η κατάσταση. Δεν ήταν το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είχαμε ψηφίσει δύο ημέρες πριν στην Κεντρική Επιτροπή» είπε στο ΟΡΕΝ ο κ. Φάμελλος κάνοντας λόγο για «παράλληλες διαδρομές». «Δεν είναι ίδια η διαδρομή, εγώ επιμένω στην ανάγκη παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «δεν υπήρχε καμιά συνεννόηση και ενημέρωση από τον Αλέξη Τσίπρα, με πήρε μισή ώρα πριν την ανακοίνωσή του»

«Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα, πιστεύω ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι καταλύτης αλλαγών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κοινοβουλευτική ομάδα του έχει περάσει δύο δύσκολε διασπάσεις, καταλαβαίνω την ανάγκη τις πρώτες 2 ημέρες να δοθεί μια απάντηση (σ.σ. μετά την παραίτηση Τσίπρα). Ήταν δύσκολο το ερώτημα που τέθηκε την ημέρα της παραίτησης. Επειδή εμπιστεύομαι την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, τους τελευταίους 11 μήνες έχει κάνει μια μεγάλη αλλαγή».

Στη συνέχεια ο κ. Φάμελλος αναρωτήθηκε «υπάρχει πολίτης που δεν πιστεύει στην ανάγκη συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων;» κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για «κομματικό εγωισμό».

«Εμείς δεν έχουμε κομματικό εγωισμό όπως ο Ανδρουλάκης. Το κάλεσμα στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι διατυπωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα πρότεινα στο ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση να δηλώσουμε ότι πρέπει να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο και περιμένω ακόμα το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Η κοινή στάση στη βουλή δεν είναι μια πρώτη κίνηση; Θεωρώ ότι η δική μου παρουσία έχει συμβάλει προς το ενδεχόμενο συνεργασίας» είπε, ακόμα ο κ. Ανδρουλάκης.

Στις παρατηρήσεις των δημοσιογράφων ότι μπορεί να υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που να μην θέλουν τη συνεργασία, ο κ. Φάμελλος απάντησε δηκτικά «αν θέλουν να ψάξουν δικαιολογίες στο ΠΑΣΟΚ… η χώρα δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο»,

Ειδικά, δε, για τη Νέα Αριστερά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατά προτεραιότητες πολιτικούς συνομιλητές το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει λόγος για τη ΝΕΑΡ να μην είμαστε πάλι ενιαία ΚΟ».