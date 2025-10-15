Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Άλλο-να-κάνεις-κριτική-σε-αποφάσεις-της-Δικαιοσύνης-και-άλλο-να-αμφισβητείς-τη-Δικαιοσύνη

«Είναι άλλο πράγμα να κάνεις κριτική σε επιμέρους αποφάσεις της δικαιοσύνης και είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείς τη δικαιοσύνη ως θεσμική λειτουργία στο σύνολό της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ενόψει της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026.

«Υπάρχει και ένα ιδεολόγημα μετά, ότι “είναι όλο το σύστημα σάπιο και είμαι εδώ για να το ξεσκεπάσω, άρα να ελέγχω εγώ τη δικαιοσύνη”. Να αποδίδει τη δικαιοσύνη στο πεζοδρόμιο, να αποδίδει τη δικαιοσύνη στις πλατείες, που σημαίνει δηλαδή ότι θα περιπέσουμε σε μια κατάσταση ζούγκλας, που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε τη δημοκρατία μας», όπως δήλωσε και συνέχισε λέγοντας:

«Ο κίνδυνος που διατρέξαμε και συνεχίζουμε να διατρέχουμε όσο αμφισβητείται η δικαιοσύνη εν τω συνόλω της ως συνταγματική λειτουργία είναι η δημοκρατία μας. Λοιπόν, κάποιοι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για αυτήν τη δημοκρατία, η οποία δημοκρατία περιέχει μέσα της την αλήθεια. Γιατί το δικαστήριο θα φέρει στο φως την αλήθεια ενώπιον του ελληνικού λαού».

«Η Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με χρόνους reality show»

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Ένας άνθρωπος δυστυχισμένος που έχασε το παιδί του ο οποίος επί δυόμιση χρόνια ούτε αυτός ούτε κάποιος νομικός του συμπαραστάτης εμφανίστηκε στην ανάκριση να πει ότι έχω κάποιο παράπονο και θέλω αυτό το παράπονο να το δείτε και υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει να θεραπευτεί».

«Και εμφανίζεται πριν υποβάλει το αίτημα να ξεκινάει μία ακραία μορφή διαμαρτυρίας – απεργία πείνας – πριν υποβάλει το αίτημα. Το αίτημα έφτασε στα χέρια των δικαστικών αρχών αργότερα αφότου ξεκίνησε και από εκεί και πέρα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε», υπογράμμισε.

Εξήγησε, ακόμα, ότι η δικαιοσύνη ενεργεί όχι με τους πολιτικούς χρόνους, όχι με τους χρόνους τους τηλεοπτικούς, όχι τους χρόνους του reality show, αλλά με βάση «τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και όσα ορίζουν οι νόμοι του κράτους και έχει τους χρόνους τους δικούς της που πρέπει να εξετάσει ένα ζήτημα».

«Εδώ επιχειρήθηκε με τη χρησιμοποίηση αυτού του δυστυχούς ανθρώπου από όσους εκεί του συμπαραστέκονται νομικά και από όσους εκμεταλλεύονται εδώ και δυόμιση χρόνια τον πόνο αυτών των ανθρώπων, να ασκηθεί ένας ωμός εκβιασμός στη δικαιοσύνη, ότι θέλετε δεν θέλετε θα ξανανοίξετε την ανάκριση».



