Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα είναι χώρα της συνέπειας – Η Τουρκία να αφήσει το casus belli και τις γκρίζες ζώνες

«Η Τουρκία είναι παρούσα στις συναντήσεις για τη Μέση Ανατολή λόγω συγκυρίας, ενώ η Ελλάδα είναι παρούσα λόγω συνέπειας και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά», τόνισε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

Όπως εξήγησε, «η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη Χαμάς και δεν το έχει κρύψει. Μαζί με το Κατάρ ήταν από τις χώρες που διαπραγματεύονταν κατά κάποιο τρόπο εκ μέρους της Χαμάς με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι λοιπόν εύλογη η παρουσία της σε οποιαδήποτε διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Άγκυρα «φιλοδοξεί να παίξει ηγετικό ρόλο στον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο και επιδιώκει ξανά δυναμική παρουσία στο πεδίο».

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε πως «η Τουρκία έχει φιλοσοφία διαφορετική από τη δική μας. Είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη, χωρίς να την απασχολεί αν θα επιστρέψουν». Αντίθετα, πρόσθεσε, «η Ελλάδα πολύ σωστά δεν ανήκει σε αυτόν τον αστερισμό».

«Πρέπει να τα λέμε αυτά ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος –και ειδικά οι “πατριώτες της φακής”, οι γνωστοί πατριδοκάπηλοι– πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Προτιμώ μια χώρα της συνέπειας, όπως είναι η Ελλάδα, παρά μια χώρα της συγκυρίας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη στάση της Άγκυρας στο Παλαιστινιακό, υπογράμμισε ότι η Τουρκία «οφείλει να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να πείσει τη Χαμάς να κάνει πίσω και να αφοπλιστεί». Όπως σημείωσε, «ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει δεσμευθεί έναντι των Αμερικανών να συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας, όμως η πραγματικότητα δείχνει πως η Χαμάς συνεχίζει να συγκρούεται με πολιτοφυλακές στη Γάζα και ότι ακόμη και οι σοροί των νεκρών ομήρων δεν έχουν εντοπιστεί για να σταλούν στο Ισραήλ, όπως προβλέπει η συμφωνία».

Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε με σαφήνεια τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά: «Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση που έχει διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους διεθνείς συνομιλητές μας. Αν η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE και να διεκδικήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα, θα πρέπει να ξεχάσει το casus belli και τη θεωρία των γκρίζων ζωνών».