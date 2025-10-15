«Χρυσοτόκος-όρνιθα»-για-fairfax-η-eurolife

Με κεντρικό σύνθημα την υπομονή και με λίγη «δόση» από τη φιλοσοφία των B. Graham – W. Buffet για τη στρατηγική του value investing ο Prem Watsa αποθέωνε Eurobank – στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους του ομίλου Fairfax – και μέσω αυτής «ευλογούσε τα γένια του», για τις αποδόσεις που καρπώνεται ο όμιλος από την τράπεζα, μετά από αρκετά χρόνια επιμονής.

Με κεντρικό σύνθημα την υπομονή και με λίγη «δόση» από τη φιλοσοφία των B. Graham – W. Buffet για τη στρατηγική του value investing ο Prem Watsa αποθέωνε Eurobank – στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους του ομίλου Fairfax – και μέσω αυτής «ευλογούσε τα γένια του», για τις αποδόσεις που καρπώνεται ο όμιλος από την τράπεζα, μετά από αρκετά χρόνια επιμονής.

Μάλλον, o ισχυρός άνδρας της Fairfax θα πρέπει να συμπεριλάβει στην φετινή επιστολή του και τις χρυσές υπεραξίες που καρπώθηκε από την επένδυση στην Eurolife. Πριν από σχεδόν εννέα χρόνια, στις 4 Αυγούστου 2016, η Fairfax με την OMERS Administration Corporation απέκτησαν το 80% της Eurolife ERB Insurance μέσω της Costa Luxembourg Holding S.a.r.l., η οποία ελέγχονταν από κοινού από τις δύο παραπάνω, έναντι τιμήματος 324,7 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 20% της Eurolife ERB Insurance διατήρησε η Eurobank.

Από τα κέρδη χρήσης 2015, η Eurobank έλαβε στις 7 Ιουνίου 2016 μέρισμα ύψους 34 εκατ. ευρώ. Έκτοτε το 80% των χρηματικών διανομών κατευθύνονταν στην Costa Luxembourg Holding S.a.r.l. και το 20% στην τράπεζα.

Από τον Ιούνιο του 2016 ως τα τέλη χρήσης 2024, ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife μοίρασε συνολικά στους μετόχους του, το ποσό των 548,463 εκατ. ευρώ, μέσω μερισμάτων (423,463 εκατ. ευρώ) και επιστροφής κεφαλαίου (125 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, στις 14 Ιουλίου 2021, η Colonnade Finance S.à.r.l. εταιρεία του ομίλου Fairfax εξάσκησε το δικαίωμα προαίρεσης που κατείχε για την αγορά των υπολειπόμενων μετοχών της Costa από την OMERS. Από τότε, η Costa ελέγχονταν εξ’ ολοκλήρου από την Fairfax.

Έτσι, από το 2016 και μέχρι τα τέλη χρήσης 2020, κατευθύνθηκαν στην Costa Luxembourg Holdings και μέσω αυτής σε Fairfax και OMERS 238,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 138,37 εκατ. ευρώ μέσω μερισμάτων και 100 εκατ. ευρώ μέσω επιστροφής κεφαλαίου. Συνεπώς, τα 119,18 εκατ. ευρώ «μπήκαν στα ταμεία» της Fairfax. Από τη χρήση του 2021 και μέχρι το 2024, η Fairfax – μέσω της 100% συμμετοχής στην Costa – έλαβε ακόμη 200,4 εκατ. ευρώ, φτάνοντας έτσι τα 320,2 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Eurobank έχει λάβει συνολικά 143,69 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2024, συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος 34 εκατ. ευρώ, στη φάση μεταβίβασης του 80% της Eurolife στην Costa.

H γενναιόδωρη μερισματική πολιτική συντελέστηκε χάρη στα ισχυρά κέρδη από τις αυξανόμενες οποθετήσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα του ελληνικού Δημοσίου, στρατηγική που υιοθετήθηκε από την Fairfax κατά τα πρώτα χρόνια, ενισχύοντας έτσι τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση των ασφαλιστικών εταιρειών Eurolife. Τα τελευταία χρόνια σημαντικά οφέλη έχουν αποφέρει οι τοποθετήσεις σε μετοχές και αμοιβαία.