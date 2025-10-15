Όταν-το-ασήμι-έγινε…-χρυσάφι-και-έκλεψε-την-παράσταση-στις-αγορές

Και τα δύο μέταλλα έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση της ζήτησής τους από τους επενδυτές, οι οποίοι προσβλέπουν στην σταθερότητα της αξίας τους σε περιόδους πολιτικής αναταραχής, πληθωρισμού και νομισματικής αστάθειας.

Ωστόσο, αν και η τιμή του χρυσού εκτοξεύτηκε, την παράσταση κλέβει το ασήμι.

Η μείωση της προσφοράς του οδήγησε σε αύξηση 70% στην αγορά του Λονδίνου φέτος, σε σύγκριση με το 55% του χρυσού μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Σε αντίθεση με το χρυσό, το ασήμι δεν είναι μόνο σπάνιο και όμορφο. Έχει επίσης, χρησιμότητα στον πραγματικό κόσμο που το καθιστά πολύτιμο συστατικό σε μια σειρά προϊόντων.

Με τα αποθέματα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, και τους επενδυτές να αναζητούν όλο και περισσότερα, υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων που θα μπορούσε να επηρεάσει πολλούς κλάδους, σημειώνει το -.

Ποιος χρειάζεται ασήμι;

Σε μια πρακτική που έχει ονομαστεί «debasement trade» (συναλλαγές υποτίμησης), και καθώς η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα στις μεγάλες οικονομίες -συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας-ασκεί πίεση στα νομίσματά τους, οι επενδυτές αντισταθμίζουν την έκθεσή τους σε δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και γιεν αγοράζοντας περιουσιακά στοιχεία όπως χρυσό και ασήμι,

Ο άργυρος είναι εξαιρετικός αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, που χρησιμοποιείται σε πλακέτες κυκλωμάτων και διακόπτες, ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες και ηλιακούς συλλέκτες. Χρησιμοποιείται επίσης για επιστρώσεις για ιατρικές συσκευές. Και όπως ο χρυσός, εξακολουθεί να είναι ένα δημοφιλές συστατικό για την κατασκευή κοσμημάτων και νομισμάτων. Και ως εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο, είναι φθηνότερο από τον χρυσό ανά ουγγιά, γεγονός που το καθιστά πιο προσιτό στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ η τιμή του τείνει να αυξάνεται δραστικά, σε περιόδους ανατιμήσεων των πολύτιμων μετάλλων.

Η Κίνα και η Ινδία παραμένουν οι κορυφαίοι αγοραστές ασημιού, χάρη στις τεράστιες βιομηχανικές τους υποδομές, τον μεγάλο πληθυσμό τους, και τον σημαντικό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει το ασημένιο κόσμημα ως αποθεματικό αξίας, που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά.

Οι κυβερνήσεις και τα νομισματοκοπεία καταναλώνουν επίσης μεγάλες ποσότητες αργύρου για την παραγωγή νομισμάτων και άλλων προϊόντων.

Στενά δεμένος με την παραγωγή – Περιορισμένα τα αποθέματα

Οι ποικίλες χρήσεις του αργύρου σημαίνουν ότι η τιμή του στην αγορά επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα γεγονότων, όπως οι μεταβολές στην βιομηχανική παραγωγή και τα επιτόκια. Ακόμη και από την πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν η παγκόσμια οικονομία επιταχύνεται, η βιομηχανική ζήτηση τείνει να ωθεί την τιμή του αργύρου προς τα πάνω.

Και όταν η ύφεση είναι προ των πυλών, οι αγοραστές σπεύδουν.

Η αγορά αργύρου επίσης, είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με αυτή του χρυσού. Ο ημερήσιος τζίρος είναι μικρότερος, τα αποθέματα είναι πιο περιορισμένα και η διαθεσιμότητά του ενδέχεται να εξαντληθεί γρήγορα.

Πάντως, αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει λιγότερο ασήμι διαθέσιμο σε σχέση με το χρυσό. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο: υπάρχουν περίπου 790 εκατομμύρια ουγγιές ασήμι στα θησαυροφυλάκια που εποπτεύονται από την London Bullion Market Association, σε σύγκριση με 284 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού.

Τι προκάλεσε την τελευταία αύξηση της τιμής του

Τα στοιχεία της LBMA δείχνουν ότι τα αποθέματα αργύρου στο Λονδίνο — η ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου — έχουν μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο από τα μέσα του 2021, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερο μέταλλο διαθέσιμο για δανεισμό ή διανομή.

Η παγκόσμια ζήτηση για ασήμι έχει ξεπεράσει την παραγωγή απο τα ορυχεία για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, υπονομεύοντας το απόθεμα ασφαλείας που κάποτε διατηρούσε το Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από ασήμι έχουν προσελκύσει νέες επενδύσεις, αναγκάζοντας τους διαχειριστές να επιχειρούν να εξασφαλίσουν φυσικές ράβδους, ακριβώς τη στιγμή που η διαθέσιμη προσφορά συρρικνωνόταν.

Η πρόταση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών σε ορισμένα εισαγόμενα μέταλλα νωρίτερα φέτος έριξε λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας τις κερδοσκοπικές συναλλαγές και εξαντλώντας ακόμη περισσότερο τα αποθέματα. Τα πολυετή ασφάλιστρα διαπραγματεύονται στο Λονδίνο σε τιμές spot σε σύγκριση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη.

Η μεγάλη ζήτηση από την Ινδία

Η εορταστική περίοδος που διανύει η χώρα , η οποία κορυφώνεται με το Ντιβάλι στις 20 Οκτωβρίου, είναι παραδοσιακά μια περίοδος αιχμής για την αγορά πολύτιμων μετάλλων. Οι εισαγωγές αργύρου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι κοσμηματοπωλοί έσπευσαν να ανανεώσουν τα αποθέματά τους εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Οι Ινδοί αγοραστές πληρώνουν σήμερα ν 10% ή και περισσότερο επιπλέον των παγκόσμιων τιμών αναφοράς, υπογραμμίζοντας πόσο περιορισμένη έχει γίνει η φυσική προσφορά. Αυτή η ζήτηση έχει απομυζήσει ακόμη περισσότερο μέταλλο από τα δυτικά θησαυροφυλάκια, επιδεινώνοντας την πίεση.

Τι σημαίνει αυτό για τις βιομηχανίες που βασίζονται στο ασήμι;

Ορισμένοι traders έχουν δεσμεύσει χώρους σε διατλαντικές πτήσεις cargo για ογκώδεις ράβδους αργύρου — μια ακριβή μέθοδος μεταφοράς που συνήθως χρησιμοποιείται για το χρυσό — προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις διαφορές τιμών μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης.

Για τομείς όπως η κατασκευή ηλιακών πάνελ, όπου η πάστα αργύρου είναι ένα κρίσιμο συστατικό, οι διαρκώς υψηλές τιμές θα μπορούσαν να αρχίσουν να υπονομεύουν την κερδοφορία και να ωθήσουν τις προσπάθειες αντικατάστασης των εξαρτημάτων από ασήμι με άλλα μέταλλα.

Η παγκόσμια παραγωγή των μεταλλείων έχει περιοριστεί λόγω της μείωσης της περιεκτικότητας σε μεταλλεύματα και της περιορισμένης ανάπτυξης νέων ορυχείων. Το Μεξικό, το Περού και η Κίνα -οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί- έχουν υποστεί πλήγματα: από ρυθμιστικά εμπόδια έως περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η ανακατανομή των αποθεμάτων από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο μπορεί να λύσει την άμεση κρίση, αλλά δεν θα διορθώσει τα επίμονα ελλείμματα προσφοράς.

Το αν η αγορά θα βρει ισορροπία -ή θα αντιμετωπίσει μια νέα περίοδο πανικού- θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα φτάσει η νέα προσφορά στα θησαυροφυλάκια.

