Bαλβίδα εκτόνωσης για αγρότες και κτηνοτρόφους οι πρώτες πληρωμές επιδοτήσεων – Σήμερα το ραντεβού βουλευτών με τον Τσιάρα

Η άφιξη των ελεγκτών της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε μια περαιτέρω ανησυχία στα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν με πληρωμές αυτή την εβδομάδα, την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι περιμένουν εναγωνίως να δουν το χρώμα του χρήματος. Εντούτοις και παρά τον στενό ευρωπαϊκό κορσέ, φαίνεται ότι σήμερα θα μπορέσει να ξεκινήσει ένα πρώτο κύμα πληρωμών γύρω στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως για τα λεγόμενα «παλαιά βιολογικά».

«Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για τον οίνο, για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία, αργότερα για τα φερτά υλικά του Ντάνιελ, για τις ζωοτροφές. Το γεγονός ότι ήρθε ο OLAF και ψάχνει από το 2014, μέχρι σήμερα, αντικειμενικά δυσχεραίνει την προσπάθεια». ανέφερε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης (ΣΚΑΪ 100,3), ο οποίος έχει αναλάβει ως «επιτετραμμένος» του Μαξίμου τη διαχείριση της κρίσης και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Χατζηδάκης προϊσταται μιας καθημερινής τηλεδιάσκεψης που γίνεται με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ΑΑΔΕ, τον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α., όπου αναλύονται όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν. Βασική αγωνία της κυβέρνησης είναι να γίνουν πληρωμές το επόμενο διάστημα, αν και ως τις 20 Οκτωβρίου υπάρχει το περιθώριο για την υποβολή των διορθωμένων δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους παραγωγούς στον ΟΠΕΚΕΚΕ. Τούτων δοθέντων, η ελπίδα είναι η προκαταβολή για τη βασική ενίσχυση να δοθεί στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Η ανησυχία στις τάξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο είναι έντονη πάντως, παρά τις προσπάθειες. Κατά πληροφορίες, βεβαίως, ο κ. Χατζηδάκης έχει ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τις αντικειμενικές δυσκολίες, όσο και για την εξαιρετικά δύσπιστη στάση των Βρυξελλών έναντι του ελληνικού μηχανισμού επιδοτήσεων.

Αυτό, όμως, δεν εκτονώνει την ένταση σε βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι λαμβάνουν μηνύματα έντονης δυσαρέσκειας από τις τοπικές κοινωνίες. Από την άλλη, στην κεντρική κυβέρνηση είναι τρόπον τινά εγκλωβισμένοι, καθώς αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς την έγκριση της Κομισιόν στην επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συζήτηση με τον Τσιάρα

Σε αυτό το κλίμα και με δεδομένο ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι σταθμίζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις πολύ πριν από τα Χριστούγεννα- πράγμα εντελώς ασυνήθιστο- θεωρείται a priori δύσκολη η σημερινή ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ από αγροτικούς νομούς που θα γίνει από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σε συνεννόηση και με τον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος εκλέγεται στη Λάρισα και έχει από πρώτο χέρι εικόνα του προβλήματος και του σωρευόμενου εκνευρισμού, ο κ. Τσιάρας θα κληθεί να απαντήσει σήμερα το μεσημέρι (14:00) σε πιεστικές ερωτήσεις βουλευτών για τις επόμενες κινήσεις, τις επικείμενες πληρωμές, αλλά και τη διαχείριση της ευλογιάς. Ο κ. Τσιάρας γνωρίζει καλά τα προβλήματα, άλλωστε εκλέγεται εδώ και χρόνια στην Καρδίτσα.

Δεδομένα πάντως η κυβέρνηση και ενόψει των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου αντιμετωπίζει πολιτική πίεση. Σημειωτέον, με βάση την ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος του 2023, το 48% των αγροτών ψήφισαν ΝΔ και οι δημοσκόποι διαπιστώνουν αξιοπρόσεκτη υποχώρηση του κυβερνώντος κόμματος στις αγροτικές περιοχές, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.