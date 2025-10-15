boυλή:-Απορρίφθηκε-η-αίτηση-άρσης-ασυλίας-του-βουλευτή-του-ΠΑΣΟΚ-Π.-Παππά

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά, από την Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ της άρσης ασυλίας δήλωσαν 26 βουλευτές και κατά της άρσης δήλωσαν 258 βουλευτές.

«Η μήνυση εις βάρος μου για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση είναι προδήλως αβάσιμη, τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά. Όσα ανέφερα έγιναν κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με μοναδικό σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας. Δεν υπήρξε προσωπική πρόθεση, αλλά πολιτική παρέμβαση για να αποκαλυφθούν δυσλειτουργίες και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διοίκηση των νοσοκομείων», είπε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε: «Οι δηλώσεις μου συνδέονται άμεσα με την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Αποτελούν συνέχεια και προαναγγελία σειράς σχετικών ερωτήσεων, κατάθεσης εγγράφων για τα τυπικά προσόντα του μηνυτή μου, αλλά και προγενέστερης έγκλησής μου για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου και μαστογράφου έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Κιλκίς. Άρα προστατεύονται πλήρως από το άρθρο 61 του Συντάγματος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι «η πράξη για την οποία κατηγορείται ο Πέτρος Παππάς είναι ακριβώς στον πυρήνα και όχι μόνο στο πλαίσιο, της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας, διότι είναι αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου». Αν κάτι ισχυρό και ιερό εν τέλει έχει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, της μειοψηφίας στη Βουλή, την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση να ασκεί τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο, είπε ο κ. Μάντζος.

