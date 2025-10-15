Data Centers: Εξαγορά μαμούθ 40 δισ. δολ. από κοινοπραξία των BlackRock, Nvidia, Microsoft και xAI

Μια επενδυτική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BlackRock, Nvidia, xAI και Microsoft θα εξαγοράσει την Aligned Data Centers σε μια συμφωνία αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη.

Μια επενδυτική κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BlackRock, Nvidia, xAI και Microsoft θα εξαγοράσει την Aligned Data Centers σε μια συμφωνία αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη.

Η συμφωνία υπογραμμίζει το ράλι επενδύσεων στο οποίο έχουν επιδοθεί τεχνολογικοί κολοσσοί και μη στις υποδομές που απαιτούνται για την τροφοδοσία της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να κατασκευάσουν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα AI, όπως τονίζει το Reuters.

Η εξαγορά έρχεται μετά από μια σειρά από mega-deals που επικεντρώνονται στην εξασφάλιση της πολυπόθητης υπολογιστικής χωρητικότητας. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, έχει αποκαλύψει τις τελευταίες εβδομάδες συμφωνίες συνολικής ισχύος περίπου 26 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας, αρκετή για να τροφοδοτήσει περίπου 20 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ.

Η επενδυτική κοινοπραξία, με την ονομασία Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), έχει ως αρχικό στόχο την ανάπτυξη 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχικό κεφάλαιο, με δυνατότητα να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Αυτή είναι η πρώτη επένδυση της AIP. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Με αυτήν την επένδυση στα Κέντρα Δεδομένων Aligned, προωθούμε τον στόχο μας να παρέχουμε την απαραίτητη υποδομή για να τροφοδοτήσουμε το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Λάρι Φινκ, Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock και πρόεδρος της AIP.

Οι βασικοί επενδυτές της AIP περιλαμβάνουν επίσης την Αρχή Επενδύσεων του Κουβέιτ και τον κρατικό επενδυτή της Σιγκαπούρης, Temasek.

Η Aligned σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί κέντρα δεδομένων για τους hyperscalers (εταιρείες με μεγάλες υποδομές cloud), το neocloud και τις επιχειρήσεις.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 50 εγκαταστάσεις και περισσότερα από 5 γιγαβάτ λειτουργικής και προγραμματισμένης χωρητικότητας, που βρίσκονται στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.

Η OpenAI αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα μια συμφωνία προμήθειας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης 6 γιγαβάτ με την AMD, η οποία περιλαμβάνει μια επιλογή αγοράς μεριδίου στον κατασκευαστή τσιπ, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην νεοσύστατη επιχείρηση και να της παρέχει συστήματα κέντρων δεδομένων με χωρητικότητα τουλάχιστον 10 γιγαβάτ.