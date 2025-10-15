eurobank:-Στις-30-Οκτωβρίου-τα-αποτελέσματα-3ου-τριμήνου

Close Menu
    Wednesday, October 15

    Επιχειρήσεις
    Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ Τριμήνου 2025 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.

