eurobank:-Στις-30-Οκτωβρίου-τα-αποτελέσματα-3ου-τριμήνου

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ Τριμήνου 2025 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.