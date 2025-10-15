intralot:-Στο-57,88%-παραμένει-το-έμμεσο-ποσοστό-του-soohyung-kim

Δεν υπήρξε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου όπως είχαν ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Intralot, σε συνέχεια προηγούμενων γνωστοποιήσεων.

Στις 9 Οκτωβρίου 2025, μέσω της συμμετοχής τους σε αύξηση κεφαλαίου, η PE Sub Holdings, LLC απέκτησε 592.707.281 νέες μετοχές (31,733% των δικαιωμάτων ψήφου), ενώ η Premier Entertainment Sub, LLC απέκτησε συνολικά 873.707.073 νέες μετοχές (46,777% των δικαιωμάτων ψήφου, εκ των οποίων 280.999.792 άμεσα και 592.707.281 έμμεσα).

Συνυπολογίζοντας και προηγούμενες συμμετοχές, ο κ. Soohyung Kim κατέχει έμμεσα 57,888% των δικαιωμάτων ψήφου της Intralot μέσω μιας σειράς εταιρειών που ελέγχει.

Οι αλλαγές στην αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών οφείλονται σε εσωτερικές αναδιοργανώσεις από την 1η Ιουλίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Intralot:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (εφεξής «INTRALOT» ή «Εκδότρια») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσής της και κατόπιν των από 14 Οκτωβρίου 2025 αναθεωρημένων γνωστοποιήσεων που έλαβε από (α) τον κ. Soohyung Kim, και (β) την εταιρεία “Acme Amalgamated Holdings, LLC” σχετικά με τις αναφορές στην αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχουν δικαιώματα ψήφου, ανακοινώνει τα κάτωθι, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου όπως ανακοινώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2025:

Στις 9 Οκτωβρίου 2025, σε συνέχεια της συμμετοχής τους στην αύξηση κεφαλαίου της Εκδότριας:

1. (α) η “PE Sub Holdings, LLC”, έμμεση θυγατρική της “Premier Entertainment Sub, LLC” και έμμεση θυγατρική της “Bally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω), απέκτησε 592.707.281 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 31,733% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, και

(β) η “Premier Entertainment Sub, LLC”, έμμεση μητρική της “PE Sub Holdings, LLC”, απέκτησε συνολικά 873.707.073 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα

ψήφου, που αντιστοιχούν στο 46,777% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ως εξής:

(i) άμεσα 280.999.792 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 15,044% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, και

(ii) έμμεσα (μέσω της PE Sub Intermediate Holdings, LLC και της PE Sub Holdings, LLC) 592.707.281 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 31,733% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Τα ανωτέρω ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου έρχονται να προστεθούν (α) στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 2,423% (αντιστοιχούν σε 45.265.832 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η “PE Sub Holdings, LLC” και (β) στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,688% (αντιστοιχούν σε 162.269.046 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η “CQ Lottery LLC”, ομοίως έμμεση θυγατρική της “Βally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω).

Ως εκ τούτου, συνεπεία των ανωτέρω αποκτήσεων μετοχών από την “PE Sub Holdings, LLC” και την “Premier Entertainment Sub, LLC”, ο κ. Soohyung Kim κατέχει έμμεσα 1.081.241.951 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 57,888% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω της κάτωθι αλυσίδας ελεγχόμενων από τον ίδιο εταιρειών:

• Ο κ. Soohyung Kim ελέγχει το 99,99% του κεφαλαίου της “Acme Amalgamated Holdings, LLC”,

• Η “Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει:

(α) το 90,625% του κεφαλαίου της “Standard General Management, LLC”,

(β) το 90,625% του κεφαλαίου της “Standard General Holdings L.P.”,

(γ) το 99,1% του κεφαλαίου της “Standard General GP LLC” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της “Standard General Management, LLC”) και

(δ) το 99,1% του κεφαλαίου της “Standard General L.P.” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της “Standard General Holdings L.P.”),

• Η “Standard General GP LLC” ασκώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης δυνάμει σχετικής σύμβασης, ελέγχει την “Standard General Master Fund II L.P” και την “Standard General Master Fund L.P”,

• Η “Standard General L.P.”, ασκώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης δυνάμει σχετικής σύμβασης, ελέγχει την “ESPG Master SPC Ltd. – Segregated Portfolio A”,

• Η “Standard General Master Fund II L.P” και η “Standard General Master Fund L.P” ελέγχουν από κοινού το 55,90% του κεφαλαίου της “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) (54,86 % ελέγχεται από την “Standard General Master Fund II L.P” και 1,04% ελέγχεται από την “Standard General Master Fund L.P”),

• Η “ESPG Master SPC Ltd. – Segregated Portfolio A” ελέγχει το 78,17% του κεφαλαίου της “Standard RI Ltd.”,

• Η “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) και η “Standard RI Ltd.” ελέγχουν από κοινού το 67,91% του κεφαλαίου της “Bally’s Corporation” (49,9% ελέγχεται από την “Bally’s Holdco LLC” και 18,01% ελέγχεται από την “Standard RI Ltd.”),

• Η “Bally’s Corporation” ελέγχει: (α) το 100% του κεφαλαίου της “The Queen Casino & Entertainment Inc.” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “CQ Lottery LLC” και (β) το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Parent, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Sub, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του Public κεφαλαίου της “PE Sub Intermediate Holdings, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “PE Sub Holdings, LLC”.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που φαίνονται στην ανωτέρω αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών (συγκριτικά με τις από 1η Ιουλίου 2025 υποβληθείσες γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών) οφείλονται σε εσωτερικές αναδιοργανώσεις που έλαβαν χώρα από την 1η Ιουλίου 2025 μέχρι σήμερα.