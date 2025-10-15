mεγάλη-αύξηση-κεφαλαίου-100-εκατ.-ευρώ-στην-ΜΕΤΑΧΑ

Σε μια από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ενέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό βιομηχανικό τομέα, προχώρησε η Σ.&Η.&Α. ΜΕΤΑΞΑ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε., όπως προκύπτει από το πρακτικό που αναρτήθηκε χθες Τρίτη στο ΓΕΜΗ.

Με βάση αυτό το πρακτικό, η εν Ελλάδι θυγατρική του γαλλικού ομίλου Rémy Cointreau, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα ίδια κεφάλαιά της σε πάνω από 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε στις 30 Σεπτεμβρίου η γενική της συνέλευση.

Η αύξηση υλοποιήθηκε με την έκδοση 50.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 2 ευρώ έκαστη. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 100.536.192 ευρώ.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τη χορήγηση ενδοομιλικού δανείου 17 εκατ. ευρώ από τη βελγική Financière Rémy Cointreau, με διάρκεια τεσσάρων ετών και επιτόκιο 4,51%. Ο συνδυασμός των δύο κινήσεων, δάνειο και αύξηση κεφαλαίου δείχνει μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της οικονομικής βάσης της εταιρείας, κάλυψη του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και πιθανή στήριξη επενδυτικών σχεδίων για την περαιτέρω επέκταση του brand Metaxa, το οποίο εξάγεται ήδη σε περισσότερες από 60 χώρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις (χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023), η εταιρεία είχε εμφανίσει πτώση πωλήσεων κατά 10,4% στα 26,65 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,07 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2024 δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Πάντως από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πως στις 31 Μαρτίου του 2024, η εταιρεία παρουσίασε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης κατά 1.407.888,64 ευρώ. Λόγω του ότι το 86,83% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά ενδοομιλικό δάνειο με την συγγενή Financiere Remy Cointreau SA (σημ.21 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η εταιρεία έλαβε κατόπιν αιτήματος της, γραπτή διαβεβαίωση από τη μητρική της, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση της για λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση της εταιρείας για περίοδο τουλάχιστον 12 μήνες μετά το τέλος της κλειόμενης χρήσης.