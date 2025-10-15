meta:-Επένδυση-ύψους-1,5-δισ.-δολαρίων-για-data-center-στο-Τέξας

Το νέο data center στο Ελ Πάσο, το τρίτο της Meta στο Τέξας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και να έχει ισχύ 1 γιγαβάτ.

Στην επένδυση-«μαμούθ» ύψους 1,5 δισ. δολαρίων προχωρά η Meta για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στο Τέξας -πρόκειται για το 29ο data center που κατασκευάζει σε παγκόσμιο επίπεδο-, καθώς ο τεχνολογικός γίγαντας «απλώνει τα πλοκάμια του» επενδυτικά προκειμένου να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξή του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, το νέο data center στο Ελ Πάσο, το τρίτο της Meta στο Τέξας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και να έχει ισχύ 1 γιγαβάτ -αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει μια πόλη του μεγέθους του Σαν Φρανσίσκο για μια ημέρα-, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 θέσεις εργασίας μόλις τεθεί σε λειτουργία, με πάνω από 1.800 εργάτες να απασχολούνται στο εργοτάξιο κατά την περίοδο αιχμής της κατασκευής, σύμφωνα με δήλωση της Meta.

Η εταιρεία ανέφερε πως το ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό του Ελ Πάσο λήφθηκαν υπόψη ως σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή της τοποθεσίας.

Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud, οι λεγόμενοι hyperscalers, ανταγωνίζονται για την κατασκευή υποδομών AI, με τις Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft να προβλέπουν δαπάνες άνω των 360 δισ. δολαρίων το 2025. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αναμένεται να διατεθεί για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων.

Η Meta έχει επενδύσει πάνω 10 δισ. δολάρια μέχρι ώρας και απασχολεί περισσότερους από 2.500 ανθρώπους σε ολόκληρη την πολιτεία, με τα στοιχεία αυτά να συνυπολογίζουν και το δυναμικό που θα απασχολήσει στο νέο data center που πρόκειται να κατασκευάσει.

Η εταιρεία έχει διαθέσει 1,5 δισ. δολάρια από τα δικά της κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της τρέχουσας φάσης του έργου στο El Paso. Η ανακοίνωση της Τετάρτης ακολουθεί την πρόσφατη συμφωνία της Meta ύψους 29 δισ. δολαρίων με τις Pimco και Blue Owl για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου δεδομένων στη Λουιζιάνα.