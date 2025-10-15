Wall Street: Μεταβλητότητα και μεικτά πρόσημα – «Στήριγμα» τα εταιρικά αποτελέσματα

Η συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη (15.10) χαρακτηρίστηκε από έντονη αστάθεια, με τους δείκτες να αλλάζουν συνεχώς πρόσημο, αντανακλώντας τη δυσκολία της αγοράς να χαράξει μια σαφή πορεία εν μέσω αντικρουόμενων παραγόντων.

Πιο αναλυτικά, το κλίμα σήμερα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαμορφώθηκε, από τη μία, από την ώθηση που προήλθε από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τις εντυπωσιακές επιδόσεις των τραπεζών και από την άλλη από την πίεση που δημιουργήθηκε λόγω της αναζωπύρωσης της εμπορικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τελικά, οι δείκτες έκλεισαν με μεικτά πρόσημα. Ο Dow Jones σημείωσε οριακή πτώση 0,04% στις 46.253 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,40% στις 6.671 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,66% στις 22.670 μονάδες. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις ενισχύθηκαν, με το 10ετές στο 4,04% και το 2ετές στο 3,504%.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε θετικά, με όλους τους δείκτες να σημειώνουν κέρδη, όμως ένα κύμα ρευστοποιήσεων, ενισχυμένο από τις προειδοποιήσεις του Σκοτ Μπέσεντ για την Κίνα, οδήγησε τους δείκτες σε αρνητικό έδαφος. Η καθοδική πορεία αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς οι μεγάλες τράπεζες ηγήθηκαν της ανάκαμψης μετά τα ισχυρά αποτελέσματα των Morgan Stanley και Bank of America, που ενίσχυσαν το θετικό momentum που είχε ξεκινήσει με τις Citi, JPMorgan, Wells Fargo και Goldman Sachs. Το ανοδικό ρεύμα διατηρήθηκε μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η μεταβλητότητα είναι φυσιολογική μετά από μια από τις καλύτερες εξαμηνιαίες περιόδους της δεκαετίας του 1950 και ότι τα βραχυπρόθεσμα κύματα ρευστοποιήσεων λειτουργούν ως υγιείς διορθώσεις των δεικτών. Παρά τις πτώσεις, η προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed ενισχύει την πεποίθηση ότι η εταιρική Αμερική θα διατηρήσει τη δυναμική της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα θετικά guidance των επιχειρήσεων για το υπόλοιπο του έτους.

Ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide επισήμανε ότι οι επενδυτές που «αγοράζουν στην πτώση» διατηρούν θετικό κλίμα, παρά τα τεχνικά σημάδια κόπωσης, και τόνισε ότι τα ισχυρά αποτελέσματα των τραπεζών και η σταθερότητα των καταναλωτών υποδεικνύουν πως οι φόβοι για ύφεση είναι πρόωροι. Ο Ντέιβιντ Λέφκοβιτς της UBS Global Wealth Management πρόσθεσε ότι η σεζόν αποτελεσμάτων θα επιβεβαιώσει τη δύναμη της ανοδικής αγοράς, στηριζόμενη στα ανθεκτικά κέρδη και στις μειώσεις επιτοκίων. Ο Στίβεν Κέιτς της Bankrate επισήμανε ότι το guidance των επιχειρήσεων για τους επόμενους μήνες έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία από τα ίδια τα αποτελέσματα, καθώς οι θετικές προσδοκίες ενισχύουν την εμπιστοσύνη στη Wall Street και στην οικονομία γενικότερα.

Η μεταβλητότητα επεκτάθηκε και σε μετοχές μεμονωμένων κλάδων. Η Nvidia, για παράδειγμα, κέρδισε έως και 2,7% πριν τα κέρδη της μειωθούν και κλείσει τελικά σε αρνητικό έδαφος. Αντίθετα, οι τραπεζικές μετοχές κράτησαν τα ισχυρά κέρδη τους μέχρι το τέλος, λειτουργώντας σαν «ασπίδα» απέναντι στις πιέσεις. Η Morgan Stanley σημείωσε άνοδο σχεδόν 5%, καταγράφοντας την καλύτερη συνεδρίασή της από τις αρχές Απριλίου.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Walmart, λόγω της συνεργασίας της με την OpenAI που επιτρέπει παραγγελίες μέσω ChatGPT, και εταιρείες μαγειρικών ελαίων όπως η Bunge Global, μετά τις απειλές Τραμπ για περιορισμό των αγορών από την Κίνα.

Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν οι αμυντικές εταιρείες Lockheed Martin και Northrop Grumman, μετά τις δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ για πιθανή πίεση του Λευκού Οίκου να μειώσουν τις επαναγορές μετοχών, καθώς και οι Progressive, Abbott Laboratories και PNC Financial λόγω χαμηλού guidance.

Συνέχισε πτωτικά το πετρέλαιο – Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση 0,7% στα 61,95 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε χαμηλότερα 0,6% στα 58,32 δολάρια/βαρέλι. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού έπιασε νέο ιστορικό υψηλό στα 4.216 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 1,3%.