    Thursday, October 16

    Αναβάθμισε την Alpha Bank σε Βaa1 η Moody’s

    Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Alpha Bank σε Baa1 από Baa2 προχώρησε η Moody’s, θέτοντας σταθερό outlook στην αξιολόγηση.  

    O οίκος επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά την περαιτέρω βελτίωση στη φερεγγυότητα της τράπεζας,  λόγω της μείωσης ρίσκου στο ενεργητικό σε συνδυασμό με τη σταδιακά αυξανόμενη κερδοφορία. 

    Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί, με την έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα στοιχεία να μειώνεται στο 3,5% τον Ιούνιο, από 4,6% την ίδια περίοδο πέρυσι.   

    Η αναβάθμιση βασίζεται στο βελτιούμενο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών (τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν 5% το πρώτο εξάμηνο), την ήπια βάση κόστους και την προσδοκία για διατηρήσιμη άνοδο των κερδών παρά τη μείωση των επιτοκίων. 

    Επίσης, ο οίκος αναμένει μια σταδιακή άνοδο στα μη επιτοκιακά έσοδα της τράπεζας, από την εμπορική συνεργασία με τη UniCredit, στο asset management και το bancassurance. 

