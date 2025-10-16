Close Menu
    Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης

    Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης

    Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης

    Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

    Νέα Δημοκρατία

    Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Παναγιώτης Λεμπέσης ορίζεται αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής.

