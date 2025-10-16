ΣΚΑΪ
Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Παναγιώτης Λεμπέσης ορίζεται αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής.
TAGS: ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία
