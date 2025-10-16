Αναπληρωτής-Γραμματέας-Πολιτικής-Επιτροπής-της-Νέας-Δημοκρατίας-ο-Παναγιώτης-Λεμπέσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Παναγιώτης Λεμπέσης ορίζεται αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής.

- sofokleous10.gr

Μαξίμου και Τσιάρας διαψεύδουν τα περί παραίτησης από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να σεβαστούμε ότι χιλιάδες πολίτες πηγαίνουν να πενθήσουν

Live από τη Βουλή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.