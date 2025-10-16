Ανδρουλάκης-σε-Μητσοτάκη:-Έχετε-γίνει-μαύρο-πρόβατο-της-Ευρώπης-σε-θέματα-διαφθοράς

Σε υψηλούς τόνους κυμάνθηκε και η «απάντηση» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη δευτερολογία του από το βήμα της Βουλής.

«Έχετε γίνει μαύρο πρόβατο της Ευρώπης σε θέματα διαφθοράς. Εμείς είμαστε στην άλλη όχθη γιατί εμπιστευόμαστε τους βουλευτές μας και δεν τους λέμε να πάνε για ύπνο για να μην ψηφίσουν», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Όσο μένετε στην κυβέρνηση καλό θα είναι να συνεννοείστε μεταξύ σας. Όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που άλλα λέει το ΥΠΕΞ άλλα το ΥΠΕΘΑ και άλλα το Μέγαρο Μαξίμου, κάνεις ανασχηματισμό. Περιμένω απάντηση στα τέσσερα ερωτήματα. Καθαρές απαντήσεις, για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και να μην μείνουν μόνο κοκορομαχίες».

Και συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης: «Στους θεσμούς τα πάτε καλύτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ; Το μάνιουλ διχασμού και τοξικότητας που άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα και Καμμένου, το χρησιμοποιείτε κάθε τρεις και λίγο. Το μανιουλ στα σοσιαλ το κάνατε Ομάδα Αλήθειας. Άρα μαθήματα για τους θεσμούς μην κάνετε σε εμάς…»

Και πρόσθεσε: «Δεν εκτίθεται η Ελλάδα όταν έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία εδώ; Χτυπάμε με χτυπήματα κάτω από τη μέση την αντιπολίτευση για να κάνετε συμψηφισμούς. Η δέσμευσή σας στον ελληνικό λαό, ότι θα επουλώσετε θεσμικά τραύματα των προηγούμενωνμ δυστυχώς είναι ένα μεγάλο ψέμα».

Πιο αναλυτικά, αφού σχολίασε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εξωτερική πολιτική από το 74 την πέτυχε η ΝΔ κι ήταν η είσοδος, το 1979, στην ΕΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως ξεχνά την χρεοκοπία της χώρας από τη ΝΔ, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη για δημιουργία τοξικότητας .

« Το μάνιουαλ του διχασμού και της τοξικότητας που χρησιμοποιούσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τσίπρας και ο Καμμένος, αντί να τα πετάξει από το παράθυρο ο φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, το χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, και υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Όταν άλλα λέει το ΥΠΕΞ, άλλα το υπουργείο ‘Αμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι μια κατάσταση που κάνει κακό στην χώρα».

Εγκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου που αμφισβητεί η Τουρκία, ενώ ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το τι συζητείται για τίς γκρίζες ζώνες, με αφορμή αναφορά του Πρωθυπουργού, για να συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, που αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε να δοθούν απαντήσεις για το τί γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής Σινά, ενώ σχετικά με την επόμενη ημέρα στη Παλαιστίνη επέκρινε έντονα τον Πρωθυπουργό γιατί δεν αποδοκιμάζει τα κυβερνητικά στελέχη που αμφισβήτησαν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη.

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι η στάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη υπονομεύει την συνοχή και την ισχύ της χώρας με συνέπεια να αδυνατίζει την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εξωτερική πολιτική.

Τέλος υποστήριξε ότι η υπεροχή κι αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση για μια ισχυρή Ελλάδα.

Κύριε Πρόεδρε,

κυρίες, κύριοι συνάδελφοι.

Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί την ιστορία όπως τον βολεύει, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια τάξη.

Μας είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ αλλά ξεχνά ότι πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου, Πρωθυπουργός ήταν ο ιδρυτής του κόμματός σας. Ούτε αυτός είχε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.

Μας είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήρε την πρωτοβουλία να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό περιποιεί τιμή για το κόμμα σας αλλά δεν μας λέτε ποιο κόμμα έσπρωξε την Ελλάδα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την χρεοκοπία του κ. Καραμανλή του νεότερου το 2009.

Και μάλιστα ξεχνάτε ότι χρεοκοπημένη Ελλάδα με 15,5% έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν άφησε το ΠΑΣΟΚ αλλά η Νέα Δημοκρατία, κ. Μητσοτάκη. Αν οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχαν ψηφίσει κατά την πρώτη δανειακή σύμβαση όπως εσείς προσωπικά, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Οπότε καλό θα ήταν πριν πιάσετε το νήμα της ιστορίας 50 χρόνια πριν, να κάνετε και τη δική σας αυτοκριτική για τα γεγονότα και την εξέλιξη της προτελευταίας δεκαετίας.

Είναι όμως και άλλα τα ζητήματα, για να φύγουμε από το χθες και να πάμε στο σήμερα.

Σε ποια ερωτήματα από αυτά που θέσαμε για τη μεγάλη εικόνα απάντησε καθαρά ο Πρωθυπουργός;

Για το καλώδιο Ισραήλ, Κύπρου και Κρήτης, μας δώσατε κάποιο χρονοδιάγραμμα; Είχατε δευτερολογία μισής ώρας. Είπατε διάφορα για το χθες και το προχθές, δεν έπρεπε να πείτε μια κουβέντα για ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τον σεβασμό τους από τρίτα κράτη;

Στην τριτολογία σας να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της επένδυσης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία.

Δεύτερο θέμα, πρόγραμμα SAFE: Δεν καταλαβαίνω, επαναλαμβάνετε ότι εμείς λέμε ότι δεν έχουμε βέτο. Μας μπερδεύετε με τον κ. Δένδια. Προφανέστατα έχουμε βέτο στο SAFE αλλά δεν έχουμε στο ReArm, το είπα και προηγουμένως. Στο ReArm κανονικά χωρίς κανένα βέτο μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες. Στο πρόγραμμα ReArm μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία της Τουρκίας έως 33% του κόστους του εξοπλιστικού προγράμματος.

Στο πρόγραμμα SAFE, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τελικά τι συζητάτε; Στην αρχή μας είπατε ότι προϋπόθεση είναι η άρση του casus belli. Σας είπαμε σημαντικό αλλά συμβολικό. Διότι όσο εύκολα αίρεται, τόσο εύκολα επανέρχεται. Βάλατε και κάτι άλλο όμως. Είπατε ότι συζητάμε και τα θέματα των γκρίζων ζωνών για να επιτρέψουμε ως προϋπόθεση τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Τι είναι αυτό καινούργιο «φρούτο»; Τι συζητάμε δηλαδή; Δεν πρέπει να μας εξηγήσετε τι είδους προϋπόθεση είναι αυτή η συζήτηση περί γκρίζων ζωνών; Εμείς γνωρίζουμε ότι το μόνο θέμα που συζητάμε είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Τι καινούριο είναι αυτό περί γκρίζων ζωνών; Να μας δώσετε λίγα παραπάνω στοιχεία να το καταλάβουμε.

Δική μας θέση είναι ότι στο SAFE η Τουρκία δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο, καμία συμμετοχή. Γιατί καμία συμμετοχή; Γιατί η χώρα μας έχει μια επώδυνη εμπειρία της Τουρκίας ως μέλος του ΝΑΤΟ, έναντι των συμφερόντων της πατρίδας μας διαχρονικά. Και όταν λέμε ότι στην Ανατολική Ευρώπη οι Βαλτικές χώρες με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διασφαλίζουν μέσω της ευρωπαϊκής στρατηγικής τα εθνικά του συμφέροντα και όταν η χώρα μας έχει μια σταθερή στάση απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας, απέναντι σε όλες τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, τι κερδίζουμε αν συμμετέχει στο τέλος η Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα;

Καμία εμπλοκή τη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Ούτε μέλος της Ένωσης είναι, ούτε θα γίνει και δεν μπορεί να φαντάζεται κανένας Έλληνας ότι μπορεί να γίνει μέλος της Αμυντικής Αρχιτεκτονικής της Ευρώπη, μια χώρα που κατέχει παράνομα το 40% ενός κράτους μέλους και απειλεί ένα άλλο κράτος μέλος με πόλεμο. Τα πράγματα είναι απλά και λογικά.

Τρίτο θέμα, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά: Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν μας είπατε τίποτα. Εδώ και μήνες ακούμε ότι περιμένατε να κλείσει το ζήτημα της αντιπαράθεσης της κοινότητας. Έκλεισε. Έχετε κάτι να μας πείτε επί της ουσίας για τις ιδιοκτησίες της Μονής; Ούτε σε αυτό ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δευτερολογία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Και τέταρτο, επιτίθεστε στην αντιπολίτευση για το θέμα της Παλαιστίνης, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε άλλες αντιλήψεις. Άλλοι δεν βλέπουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι την καταδικάζουν ως τρομοκρατική οργάνωση αλλά στέκονται σταθερά στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και εσείς φίλα προσκείμενος στον κ. Νετανιάχου, δεν καταδικάζετε ούτε τους βουλευτές σας που είπαν ότι δεν σέβονται το Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Αν αυτό το έλεγε ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τι θα λέγατε σήμερα, κ. Μητσοτάκη; Αν Βουλευτής άλλου κόμματος έλεγε ότι δεν υπάρχει σεβασμός προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης γιατί απειλείται ο «αγαπημένος» κ. Νετανιάχου, τι θα είχατε κάνει; Περιμένω να μας πείτε: τον καταδικάζετε τον συγκεκριμένο υπουργό σας για τις ακρότητες που είπε σε αυτό το θέμα; Ή τον συγκαλύπτετε όπως και όλα τα υπόλοιπα;

Δεν είναι όμως μόνο τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας, είναι και η εξαγωγή όπλων. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή. Κάποτε δε συζητούσαμε καν τη συμμετοχή, αλλά παίρναμε πρωτοβουλίες ώστε στον φάκελο εξαγωγής όπλων προς τρίτες χώρες να υπάρχουν κανόνες και όχι να εξάγουν όπλα μεγάλες χώρες σε κράτη που απειλούν την Ε.Ε. Δεν μιλώ μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την Τουρκία.

Και από αυτό το σημείο, πάμε στο σημείο ένα κράτος μη μέλος να μπει σε αυτόν τον μηχανισμό. Το ΠΑΣΟΚ έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση και πρέπει να μας πείτε κι εσείς τελικά, ποια είναι η κόκκινη γραμμή της συμμετοχής της Τουρκίας σε αυτό το πρόγραμμα. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές; Καθαρές, όμως, κόκκινες γραμμές.

Είπατε επιπλέον ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που σέβεται τη Δικαιοσύνη. Αν σέβεστε τη Δικαιοσύνη, να εφαρμόσετε τις αποφάσεις της. Θα περιμένω πολύ ακόμα να εφαρμόσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Θα περιμένω πολύ ακόμα; Πόσους μήνες να περιμένω; Ή νομίζετε ότι θα πάμε σε εκλογές, έχοντας τα τρολ της Νέας Δημοκρατίας να δηλητηριάζουν και να αφήνουν υπονοούμενα; Με δικαίωσε η Ελληνική Δικαιοσύνη. Περιμένω την εφαρμογή της απόφασης.

Και το συνδέω με αυτή τη συζήτηση, διότι μαθήματα εθνικής ασφάλειας, εξοπλισμών να μας κάνει ο Πρωθυπουργός, που κατά τη διάρκεια της θητείας του παρακολουθούνταν οι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν ίδρωσε το αυτί του να μάθει ποιοι τους παρακολουθούσαν! Ε, πάει πολύ, κ. Μητσοτάκη! Και δείχνει ότι περιφρονείτε τόσο εμάς όσο και τους Έλληνες πολίτες. Για αυτό λοιπόν λίγη προσοχή στον επιθετικό λόγο σε αυτά τα ζητήματα.

Όμως οι συντελεστές ισχύος δεν είναι μόνο η διπλωματία και οι εξοπλισμοί. Είναι βεβαίως πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Συντελεστές ισχύος είναι και το δημογραφικό, είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, είναι η ποιότητα δημοκρατίας, είναι το κράτος δικαίου, είναι η οικονομία. Στους υπόλοιπους αυτούς συντελεστές, τα πάμε καλά μετά από δέκα χρόνια μνημονίων; Στους θεσμούς τα πάτε καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ;

Το manual του διχασμού και της τοξικότητας που άφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο, αντί να το πετάξει ο δήθεν φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, το χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο για να διχάσει τον ελληνικό λαό.

Το manual της τοξικότητας στα social media, αντί να το πετάξει από το παράθυρο, το έκανε Ομάδα Αλήθειας, πληρωμένη από ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Άρα μαθήματα θεσμών και εμπιστοσύνης των πολιτών μην κάνετε σε εμάς, διότι κάνετε τα ίδια και χειρότερα.

Και τα συνδέω αυτά με τη σημερινή συζήτηση, διότι οι πολίτες θέλουν ένα όραμα, θέλουν εμπιστοσύνη. Εσείς λέτε συνεχώς ότι η Ελλάδας είχε εκτεθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι είχε εκτεθεί. Με εσάς δεν έχει εκτεθεί;

Δεν εκτίθεται η Ελλάδα, όταν έχει κατασκηνώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα; Δεν εκτίθεται η Ελλάδα όταν δεν επιτρέπετε να διερευνηθούν υπουργοί της κυβέρνησής σας από την Ελληνική Δικαιοσύνη, μετά από δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Δεν εκτίθεται η Ελλάδα όταν υπάρχει συνεχώς ένα παιχνίδι υπονόμευσης του κράτους δικαίου και προσπάθειας να πλήξετε με χτυπήματα κάτω από τη μέση την αντιπολίτευση, για να κάνετε δήθεν συμψηφισμούς;

Η Ελλάδα όπως εκτέθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση, έχει εκτεθεί και με εσάς. Διότι η δέσμευσή σας στον ελληνικό λαό ότι θα επουλώσετε τα θεσμικά τραύματα των προηγούμενων έχει δυστυχώς αποδειχθεί ένα μεγάλο ψέμα. Τα τραύματα είναι εδώ και διευρύνονται. Και αν θέλουμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα, που θέλουν απαιτούμενη συναίνεση -εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, για αυτό έθεσα και το θέμα ενός νέου Ελσίνκι.

Να δούμε πώς μπορούμε να το σχεδιάσουμε καλύτερα, πώς μπορούμε να εργαστούμε όπως οι Βαλτικές χώρες για γίνουμε εμείς οδηγοί στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την Κύπρο και όχι να έχουμε δημόσιες διενέξεις. Να τα συζητήσουμε, να τα συμφωνήσουμε. Αλλά η συναίνεση θέλει και σοβαρότητα, θέλει και αξιοπιστία.

Έχει σοβαρότητα και αξιοπιστία ένας Πρωθυπουργός που ήρθε σήμερα εδώ για να πει αυτά που είπε για το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής; Αυτά είναι σοβαρά πράγματα, κ. Μητσοτάκη; Να έρθετε να πείτε τι για τους Βουλευτές που συμμετέχουν στο ΕΣΕΠ; Καταρχάς με αυτά που είπατε, ο πρώτος που εκτίθεται δεν είναι οι Βουλευτές, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Διότι το ΕΣΕΠ είναι ένα όργανο συζήτησης, διαλόγου, προβληματισμού, έτσι ώστε να υπάρχει μια υγιής ανταλλαγή απόψεων. Και έρχεστε σήμερα και το εργαλειοποιείτε για να πάρετε μερικά χειροκροτήματα.

Λέμε τα ίδια, και θα σας πω γιατί. Διότι εμείς έχουμε μια πορεία και, αν αυτή τη στιγμή σε κάτι υπερέχουμε, είναι στην αξιοπιστία. Υπερέχουμε, κ. Γεραπετρίτη, στην αξιοπιστία. Και υπερέχουμε γιατί; Όταν εσείς έχετε γίνει μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη σε θέματα κράτους δικαίου και διαφθοράς, εμείς είμαστε από την άλλη όχθη.

Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, θεσμικό και κοινοβουλευτικό, να υπερασπιστούμε τη διαφάνειά και την αξιοκρατία. Εμείς λοιπόν είμαστε από την άλλη όχθη, γιατί εμπιστευόμαστε τους Βουλευτές μας και δεν τους λέμε να πάνε νωρίς για ύπνο, για να ψηφίσετε επιστολικά για να καλύψουν τους πρωταγωνιστές της διαφθοράς τους υπουργούς μας.

Είμαστε από την άλλη όχθη, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε να δεχθεί ένας Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να τον παρακολουθούν σύντροφοι του και να μην πάει στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν δεκάδες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν λοιπόν μιλάτε για εμάς, θα σκέφτεστε ότι υπάρχει μια διαφορά ηθική και αξιακή. Υπηρετείτε έναν Πρωθυπουργό που παρακολουθούσε ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και δεν είχατε τις αρχές και τις αξίες, τιμώντας τον όρκο σας να πάτε στη Δικαιοσύνη. Μας κάνετε μαθήματα αξιοπιστίας, σοβαρότητας και σεβασμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου;

Κλείνοντας, θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Όσο μείνετε στην κυβέρνηση, καλό θα είναι να συνεννοείστε μεταξύ σας. Να συνεννοείστε, διότι όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που άλλα λέει το υπουργείο Εξωτερικών, άλλα υπονοεί το υπουργείο Άμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, κάνεις ανασχηματισμό και δεν ανέχεσαι μια κατάσταση που εκθέτει τη χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα.

Περιμένω στην τριτολογία σας απαντήσεις στα τέσσερα ερωτήματα. Τέσσερις καθαρές απαντήσεις για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και να μείνει και κάτι ουσιώδες από αυτή τη συζήτηση και όχι μόνο οι κοκορομαχίες και τα υπονοούμενα, που δεν ανήκουν στη δική μου κουλτούρα.

