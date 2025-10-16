Αρνητικό-«γύρισμα»-για-τη-wall:-Οι-τράπεζες-ηγήθηκαν-των-απωλειών

Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 16/10, παραχωρώντας τα αρχικά τους κέρδη, με τις τράπεζες να ηγούνται των απωλειών λόγω ανησυχιών για επισφαλή δάνεια. Οι επενδυτές είχαν να αντιμετωπίσουν, επίσης, τις επίμονες εμπορικές εντάσεις και την συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 301 μονάδες, ή 0,65% κλείνοντας στις 45.952,24 μονάδες και μετά από άνοδο 170 μονάδων σε κάποια στιγμή της συνεδρίασης. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,63% στις 6.629,07 μονάδες, παραχωρώντας το 0,6% των κερδών του στα υψηλά της ημέρας. Τέλος, ο Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες 0,47% στις 22.562,537 μονάδες.

Οι περιφερειακές τράπεζες Zions και Western Alliance έφτασαν στα χαμηλά της ημέρας καθώς οι δείκτες υποχώρησαν. Η Zions κατέγραψε πτώση 13% μετά την καταγραφή σημαντικής χρέωσης λόγω επισφαλών δανείων προς ορισμένους δανειολήπτες. Η Western Alliance υποχώρησε 11% αφού κατήγγειλε ότι ένας δανειολήπτης είχε διαπράξει απάτη.

«Η αγορά είναι απλώς πολύ ευαίσθητη στις ζημίες που σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, στο CNBC. «Η αγορά δεν είναι ευχαριστημένη με τα σχόλια των περιφερειακών τραπεζών, οπότε οι περισσότερες μικρές τράπεζες υποχωρούν σήμερα».

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε ένταση μετά τις πτωχεύσεις δύο εταιρειών που σχετίζονται με τη βιομηχανία αυτοκινήτων, γεγονός που έχει εγείρει ανησυχίες για χαλαρές δανειοδοτικές πρακτικές, ειδικά στην αδιαφανή αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.

«Όταν βλέπεις ένα κατσαρίδα, υπάρχουν πιθανότατα και άλλες», δήλωσε ο CEO της JPMorgan, Jamie Dimon, στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της τράπεζας αυτήν την εβδομάδα, αναφερόμενος στην κατάρρευση των First Brands και Tricolor Holdings. Η Jefferies, η οποία έχει κάποια έκθεση στην First Brands, έχασε 10% την Πέμπτη, αυξάνοντας τις απώλειες του μήνα στο 25%.

Η πτώση των μετοχών συνέπεσε με άνοδο του Cboe Volatility Index και πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και του δολαρίου ΗΠΑ. Ο δείκτης VIX εκτοξεύτηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury υποχώρησε κάτω από το 4%. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ έχασε 0,4% και έφτασε στα χαμηλά της συνεδρίασης γύρω στο μεσημέρι.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν ενταθεί πρόσφατα, προσθέτοντας περαιτέρω αστάθεια στη Wall Street.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπλέον δασμό 100% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, ως αντίποινα για τους νέους περιορισμούς εξαγωγής σπάνιων γαιών από την Κίνα. Η ένταση στο εμπόριο χαλάρωσε προσωρινά τις επόμενες ημέρες, αλλά εντάθηκε ξανά την Τρίτη, όταν ο Τραμπ απείλησε την Κίνα με εμπάργκο στο σπορέλαιο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να επηρεάζει και να ελέγχει πολύ περισσότερα πράγματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις … οπότε διαρκώς αναστατώνει την αγορά με απρόβλεπτους τρόπους», δήλωσε ο Ellerbroek. «Αυτό θα συνεχιστεί, και οι επενδυτές πρέπει να το αποδεχθούν ως νέο δεδομένο και να είναι σε ετοιμότητα».

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την τρίτη εβδομάδα της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία έχει οδηγήσει στην αόριστη αναστολή σημαντικών οικονομικών δημοσιεύσεων από ομοσπονδιακούς φορείς.

Πτώση περίπου 1,4% για το πετρέλαιο λόγω φόβων εξασθένησης της ζήτησης

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς πυροδοτήθηκαν ανησυχίες για εξασθένιση της ζήτησης, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 1,39% για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 57,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να χάνει 1,37% στα 61,06 δολάρια το βαρέλι.