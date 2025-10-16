Γαλακτοβιομηχανία-«ΟΜΗΡΟΣ»:-Τζίρος-90-εκατ.-ευρώ-το-2024

Με τζίρο που αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων κατά 20% έκλεισε τη χρήση του 2024 η ελληνική γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ». Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 21,32%, στα 9,67 εκατ. ευρώ έναντι 7,97 εκατ. ευρώ το 2023.

«Η φετινή μας επίδοση ήρθε να δικαιώσει και αριθμητικά τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες μας, και να ενθαρρύνει την υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών πλάνων για περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της εταιρείας», τόνισε ο CEO της «ΟΜΗΡΟΣ», Χρήστος Γιαννίτσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ταράζοντας τις ισορροπίες του ανταγωνισμού, ο όμιλος έθεσε τους δικούς του πυλώνες για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από ένα στρατηγικά επιλεγμένο και μεθοδικά αναπτυσσόμενο προϊοντικό μείγμα, εδραιώνοντας τη θέση του στις διεθνείς αγορές. Αξιοποιώντας την δυναμική των προϊόντων Π.Ο.Π., επιτάχυνε τη διείσδυση νέων προϊόντων στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες, οδηγώντας σε μοναδικές επιδόσεις, που εκτόξευσαν τα κέρδη της εταιρείας».

Στρατηγικής σημασίας επένδυση, αποτέλεσε και η εξαγορά της ιστορικής και εδραιωμένης στον χώρο του χαλουμιού, κυπριακής εταιρείας A.Hadjipieris LTD, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Γιαννίτση, «σηματοδοτεί όχι μόνο μία δυναμική διεύρυνση του προϊόντικού μείγματος, με ένα επιπλέον Π.Ο.Π. προϊόν υψηλής εξαγωγικής ζήτησης, αλλά και μία νέα επενδυτική σελίδα στην ιστορία της εταιρείας».

Με αφετηρία την άμεση επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, έργούψους 5εκ. ευρώ, το πενταετές επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει οικονομικό «άνοιγμα» εξαπλάσιας αξίας, με στόχο την προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό της μίας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας εκτός ελληνικών συνόρων, με δυνατότητες παραγωγής 12.000 τόνων χαλουμιού ετησίως.

Σε μια κομβική στιγμή στην ιστορική της διαδρομή, η «ΟΜΗΡΟΣ», προσανατολισμένη αποκλειστικά στην εξαγωγική της δραστηριότητα και με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, χτίζει ποιοτικές συνεργασίες με όρους πιστότητας σε Ευρώπη, Αμερική & Ασία, επενδύοντας στην παραγωγική αποδοτικότητα, που της επιτρέπει να παραμένει ευέλικτη με εντυπωσιακούς χρόνους απόκρισης στις ιδιαίτερες ανάγκες των διεθνών αγορών.

Οι νέες εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα και η περαιτέρω ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού, που καθιστούν ακόμα πιο αποδοτικούς τους ελέγχους απόδοσης, ποιότητας και ασφάλειας της παραγωγής, αναμένεται να οδηγήσουν σε μία ακόμα πιο σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας από την επόμενη χρονιά, αλλά και σε κατακόρυφη αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η τρικαλινή εξαγωγική γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ», με ιστορία 40 ετών και με σαφή διεθνή προσανατολισμό την τελευταία 20ετία, έχει καταφέρει να συνδέσει άρρηκτα το brand name της με την παράδοση, την ποιότητα και την τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. και λευκών τυριών, με κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική, αλλά και την κυπριακή πλέον, τυροκομία.