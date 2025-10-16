Γεωργιάδης: Η αριστερά ζει από τη μιζέρια – Αντί να πουν ευχαριστώ για την ανακαίνιση των ΤΕΠ και τη δωρεά Μαρτίνου κάθονταν και διαμαρτύρονταν

Δριμεία κριτική σε όσους διαμαρτύρονταν έξω από το νοσοκομείο Αττικόν με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού για τα ανακαινισμένα ΤΕΠ και τα εγκαίνια της νέας πανεπιστημιακής ογκολογικής κλινικής με δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου, άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «μαζεύτηκαν 100 άτομα από τα οποία του νοσοκομείου ήταν ζήτημα να ήταν 40. Οι της αριστεράς ζουν από τη μιζέρια, πουλάνε μιζέρια, δεν μπορούν να πουν κάναμε φανταστικά ΤΕΠ στο Αττικόν».

«Η αριστερά είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί όποιος δηλώνει αριστερός σημαίνει ότι δεν θέλει να χαρεί στη ζωή του. Τους πας στο Αττικόν τους δείχνει τα ΤΕΠ 800 τμ. που στο τέλος Οκτωβρίου θα έχει 36 κρεβάτια ταυτόχρονης εξέτασης, προσθέσαμε γιατρούς τραυματιοφορείς, πήραμε μηχανήματα ειδικά για τα ΤΕΠ, δώσαμε 2,6 εκατ. ευρώ από το κράτος μόνο για αυτά τα ΤΕΠ για να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς και εγκαινιάσαμε την αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα για ογκολογικούς ασθενείς» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Απαντώντας, δε, στον ισχυρισμό ότι το Αττικόν έχει 120 ράντζα, αναρωτήθηκε «αυτό έγινε για πρώτη φορά χθες; Αυξήθηκαν γιατί αυξήθηκε η ροή των ασθενών στο Αττικόν». Εξήγησε, μάλιστα, ότι «έχω ενώσει το Λοιμωδών και το έχω εντάξει στο Αττικόν για να προσθέσω 130 κρεβάτια στην παθολογική κλινική και το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φτιάχνει κοιτώνες γιατρούς για να απελευθερώσουμε άλλε 53 κλίνες. Αυτό το ξέρει ο σύλλογος εργαζομένων, το ξέρουν τα κόμματα αλλά διαμαρτύρονται γιατί είναι μίζεροι. Τους έχω σιχαθεί πια αυτούς».

Εξιστόρησε, επίσης, πως όταν έφυγε ο πρωθυπουργός και προσκάλεσε το σωματείο εργαζομένων «δεν ήρθαν». «Οι πολλές ευγένειες με την αριστερά μας έφεραν εδώ. Η χώρα καταστράφηκε γιατί τα τελευταία 50 χρόνια χαϊδεύουν την αριστερά, εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Αντί να έρθουν σε μια ημέρα χαράς και να πουν ευχαριστώ στον Αθανάσιο Μαρτίνο έκατσαν και διαμαρτύρονταν, αχάριστοι αγνώμονες και αχαΐρευτοι».

«Ο πόνος του ασθενούς πρέπει να μας ενώνει. Θα ζητήσουν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους και μετά θα πάω. Όπως έγινε στη δράμα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τη ρύθμιση σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Γεωργιάδης είπε «είναι κατά βάση ένα στρατιωτικό μνημείο; Αυτά που γράφονται γύρω του είναι διαδηλώσεις, κομμουνιστικές μάχες απεργίες ή στρατιωτικά γεγονότα; Η σωστή κριτική είναι γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στο υπουργείο Άμυνας».

Εξέφρασε, τέλος, τη συμφωνία με όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής το βράδυ της Τετάρτης λέγοντας «αν όλη μέρα βγαίνουμε στα κανάλια και λέμε ότι δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη έχει δίκιο ότι προκαλεί κρίση στους θεσμούς που μπορεί να οδηγήσει σε μείζονα πολιτική κρίση. Υπήρχε οργανωμένη προσπάθεια από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη».