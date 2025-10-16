ΕΕΤ:-Αρωγοί-στο-Ζωγράφειο-Λύκειο-οι-ελληνικές-τράπεζες-με-δωρεά-800.000-ευρώ

Στα 800.000 ευρώ ανήλθε η συνολική δωρεά των ελληνικών τραπεζών, μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για εργασίες ανακαίνισης και αντισεισμικής θωράκισης του ιστορικού Ζωγραφείου Λυκείου.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, στην τελετή αγιασμού και εγκαινίων του ανακαινισμένου Ζωγραφείου Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Οκτωβρίου, από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο παρέστησαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και εκπρόσωποι των δωρητριών τραπεζών, μελών της ΕΕΤ, κατόπιν πρόσκλησης της Διεύθυνσης του Ζωγραφείου Λυκείου και της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου. Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, παρέθεσε γεύμα προς τιμή των δωρητών.

Τελετή εγκαινίων

Η τελετή εγκαινίων, έγινε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εργασιών ανακαίνισης και αντισεισμικής θωράκισης του ιστορικού κτιρίου του Ζωγραφείου Λυκείου με τη συνδρομή συνολικής δωρεάς 800.000 ευρώ από όλες τις ελληνικές τράπεζες, μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Γκίκας Χαρδούβελης ανακοίνωσε την επέκταση της δωρεάς από το αρχικό ποσό των 500.000 ευρώ κατά 300.000 ευρώ, φτάνοντας αθροιστικά τα 800.000 ευρώ.

Στην ελληνική αποστολή, μετείχαν εκπροσωπώντας τους δωρητές ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank κ. Γεώργιος Ζανιάς, ο πρόεδρος του ΔΣ της Optima Bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ράπανος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, η γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας – Corporate Responsibility της Πειραιώς κ. Αγγελική Μπούκη, ο Chief Retail & Digital Officer της CrediaBank κ. Στυλιανός Ηλιάδης και η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ κ. Χαρούλα Απαλαγάκη.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤ κ. Γκίκας Χαρδούβελης τόνισε: «Η χαρά και η συγκίνηση που αισθανόμαστε σήμερα, εδώ στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο, ξεπερνούν την οικονομική αξία οποιασδήποτε δωρεάς. Είναι τιμή για όλες τις ελληνικές τράπεζες το ότι μας επιτρέψατε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, δίνοντας πνοή ζωής σε ένα σχολείο, φάρο Παιδείας και Πολιτισμού, που μετρά 132 χρόνια ιστορίας, συνυφασμένης με τις ρίζες του Ελληνισμού. Το Ζωγράφειο παραμένει ισχυρό και ανθεκτικό και οφείλουμε όλοι να το στηρίξουμε για να συνεχίσει να αποτελεί πηγή μάθησης, έμπνευσης και ελπίδας για τους μαθητές του. Ευχόμαστε στο Ζωγράφειο, έναν από τους μακροβιότερους πρέσβεις της Ελληνικής Παιδείας, ευδόκιμη συνέχιση του έργου του και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντα αρωγοί δίπλα σας».

Ο Διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου, κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου δήλωσε: «Η συγκίνηση και η αγάπη που αισθάνομαι για το Ζωγράφειο είναι πολύ μεγάλη. Εδώ είναι σαν σπίτι μου* έξι χρόνια μαθητής, πέντε χρόνια καθηγητής, τριάντα δύο χρόνια διευθυντής. Από τα εξήντα πέντε μου χρόνια, τα σαράντα τρία τα πέρασα μέσα σε αυτούς τους τοίχους. Και βλέπω σήμερα, όπως τότε ο Χρηστάκης Ζωγράφος να εμφανίζονται ξανά τραπεζίτες και εφοπλιστές και με τις γενναιόδωρες προσφορές τους να συνεχίζει το Ζωγράφειο τη λαμπρή πορεία του. Και πώς να μην πιστέψω ότι ήταν θέλημα της Παναγίας της Ζωγραφειώτισσας να σταθεί το σχολείο όρθιο, να συνεχίσει να δίνει φως στη Ρωμιοσύνη της Πόλης!».

«Βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συνέβαλαν αποφασιστικά στις προσπάθειες διασφάλισης πρώτα απ’ όλα της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου αλλά και τη διάσωση ενός μνημείου Παιδείας και πολιτισμού της ελληνορθόδοξης κοινότητας», εξέφρασε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου, κ. Γιώργος Παπαλιάρης σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης δεν σημαίνει το τέλος, αλλά την αρχή ενός νέου κύκλου. Ο στόχος μας είναι η ανακαίνιση να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί σταδιακά, ώστε το Ζωγράφειο να αποκτήσει τη μορφή και τη λειτουργικότητα ενός σύγχρονου, πραγματικά ανταγωνιστικού σχολείου, αντάξιου των καλύτερων της χώρας — ενός σχολείου που να αποδεικνύει στην πράξη ότι η Ρωμιοσύνη αξίζει και μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το όραμα των ανθρώπων που, πριν από σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια, οραματίστηκαν την ίδρυση του Ζωγραφείου και βέβαια του μεγάλου ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου: Να δημιουργήσουν ένα σχολείο αριστείας αξιών και ελληνορθόδοξης παιδείας».