Επέστρεψε-στην-ανάπτυξη-η-βρετανική-οικονομία-τον-Αύγουστο

Επέστρεψε στην ανάπτυξη τον Αύγουστο η βρετανική οικονομία με ανάπτυξη 0,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), προσφέροντας μικρή ανακούφιση στην υπουργό οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

«Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο του 2025, οι υπηρεσίες δεν παρουσίασαν ανάπτυξη και οι κατασκευές σημείωσαν πτώση 0,3% τον Αύγουστο», σημείωσε η ONS.

Επιπλέον, η ONS αναθεώρησε τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ιουλίου, τα οποία αρχικά υποδείκνυαν στασιμότητα, αναφέροντας ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%, έπειτα από ανάπτυξη 0,4% τον Ιούνιο.

Η βρετανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 0,3% το β’ τρίμηνο, υψηλότερη από το αναμενόμενο, έναντι 0,7% το πρώτο τρίμηνο, η οποία ενισχύθηκε από την πρόωρη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενόψει των αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι οικονομολόγοι προβλέπουν συγκράτηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου αναμένεται να δημοσιευτεί στα μέσα Νοεμβρίου και θα παρακολουθηθεί στενά για τυχόν ενδείξεις επιβράδυνσης.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Βρετανία θα καταγράψει τη δεύτερη ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ των χωρών της G7 μετά τις ΗΠΑ.