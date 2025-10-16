Επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Καιρίδη και Βελόπουλου: Φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία – Δεν θα βγεις ούτε βουλευτής

Άγρια αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή το μεσημέρι μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Δημήτρη Καιρίδη με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να υποπίπτει σε απρέπειες.

Συγκεκριμένα την ώρα που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλούσε από το βήμα, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τον διέκοπτε από τα έδρανα φωνάζονται «τα λεφτά στη Γερμανία θα τα φέρεις;» αναφερόμενος στις καταθέσεις της συζύγου του κ. Βελόπουλου.

Στο σημείο εκείνο ο κ. Βελόπουλος είπε «άκου λίγο κύριε, θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια, έτσι; Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου, μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα δια να ομιλείς. Εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς, τέλος η πλάκα».

Στο σημείο εκείνο ο κ. Καιρίδης φώναζε από τα έδρανα απευθυνόμενος τόσο στον κ. Βελόπουλο όσο και σε βουλευτές του. Το προεδρείο προσπάθησε να επαναφέρει στην τάξη αλλά μάταια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε εκ νέου λέγοντας «ρε καημένο παιδί, θα χάσετε και τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης, ούτε βουλευτής θα γίνεις».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απολογήθηκε προς το προεδρείο, λέγοντας πως ο κ. Βελόπουλος δεν απαντά, για να λάβει την απάντηση από την Όλγα Γεροβασίλη, πως δεν είναι διάλογος η συζήτηση. Ο κ. Βελόπουλος αφότου υπέπεσε σε απρέπειες για τις οποίες των εγκάλεσαν κι άλλοι βουλευτές από τα έδρανα, συνέχισε επί του προσωπικού λέγοντας πως «όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα» για να συμπληρώσει δείχνοντας τον Δημήτρη Καιρίδη «ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου, που έχω 500 εργαζόμενους, που τζιράρω εκατομμύρια ευρώ, θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ».

Ανάμεσα στα άλλα, ακολουθώντας την πάγια τακτική του, ο Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στο Πρώτο Θέμα για ακόμη μία φορά.

Ο κ. Καιρίδης συνομιλώντας με δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο είπε: «Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και τον χυδαίο λόγο. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις προς εμένα και προς την ΚΟ της ΝΔ».

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι η έκρηξη Βελόπουλου προκλήθηκε μετά από ερώτημα που του υπέβαλε για τις καταθέσεις της συζύγου του σε τράπεζα της Γερμανίας. «Ο Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη ενώ αμφισβητεί τον δικό μας πατριωτισμό. Γιατί έχει καταθέσεις στη Γερμανία σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες; Ας φέρει τα λεφτά στην Ελλάδα. Γιατί αυτός ο εκνευρισμός;».