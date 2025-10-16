Επενδύσεις-30-εκατ.-ευρώ-και-νέο-εργοστάσιο-στη-Βόρεια-Ελλάδα-δρομολογεί-η-mapei-hellas

Τα σχέδια της Mapei Hellas σε ορίζοντα πενταετίας.

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο δρομολογεί σε ορίζοντα πενταετίας η Mapei Hellas, μέλος του ιταλικού ομίλου Mapei, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους «παίκτες» παγκοσμίως στον κλάδο των δομικών υλικών.

Με μια μονάδα παραγωγής στη Ριτσώνα, καθώς και υπερσύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις τόσο στη Ριτσώνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, η Mapei Hellas βάζει πλώρη για τη δημιουργία ενός δεύτερου εργοστασίου στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της εκεί αλλά και να αυξήσει έτι περαιτέρω το οικονομικό και επιχειρηματικό της αποτύπωμα στο επιχειρείν, διευκολύνοντας τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή, καθώς και στα Βαλκάνια.

«Δρομολογούμε τη δημιουργία νέας μονάδας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να χαλαρώσει η παραγωγή της Ριτσώνας, σε μια επένδυση που εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ. Στη δε Ριτσώνα έχουμε αποκτήσει πλέον το διπλάσιο της γης από ότι είχαμε, φτάνοντας πλέον στα 100 στρέμματα και εξετάζουμε την επέκταση των αποθηκευτικών μας χώρων, σε μια επένδυση περί τα 10 εκατ. ευρώ. Επομένως, έχουμε μπροστά μας επενδύσεις τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία», αποκάλυψε χθες κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης ο Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas, Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης.

«Βλέπει» τζίρο 50 εκατ. ευρώ το 2025

Σύμφωνα δε με τον ίδιο, η Mapei Hellas βάζει στόχο για κύκλο εργασιών εντός του εύρους των 48-51 εκατ. ευρώ το 2025, όπερ σημαίνει μια ανάπτυξη της τάξης του 30% σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Να σημειωθεί εδώ ότι για τη χρήση 2024 η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 39,8%, ήτοι αυξημένος κατά 14,54% έναντι της αμέσως προηγούμενης χρήσης, καθώς και κέρδη μετά φόρων ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,19% έναντι της χρήσης 2023.

Ισχυρός εξαγωγικός προσανατολισμός

Η Mapei Hellas έχει αναπτύξει μια ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα σε τρεις ηπείρους και επτά χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, όπως Κύπρος, Ισραήλ, Λίβανος, Μάλτα, Αλβανία, Λιβύη και Μαρόκο. Στόχος, δε, είναι η επιπλέον ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της, καθώς όπως αποτυπώνεται και στα οικονομικά της μεγέθη, το 30% των πωλήσεών της πραγματοποιείται πλέον από τις εξαγωγές.

Έκφραση του στρατηγικού της οράματος αποτελεί και η νέα σειρά προϊόντων Zero Line. Η σειρά έχει σχεδιαστεί και παράγεται στην Ελλάδα, με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της πράσινης δόμησης. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος) και σύνθεση με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, στοιχεία που τα καθιστούν ιδανικά για την κατασκευή περιβαλλοντικά πιστοποιημένων έργων με βάση πρότυπα όπως LEED, BREEAM κ.ά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πετυχαίνει μηδενισμό του αποτυπώματος των προϊόντων της σειράς, αντισταθμίζοντας το «υπόλοιπο» εκπομπών CO₂ μέσω αγοράς πιστωτικών μονάδων και συμμετοχής σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα.

Μια ιστορία σχεδόν 25 ετών

Η Mapei Hellas ιδρύθηκε το 2001, ενώ ξεκίνησε την παραγωγή αρκετά χρόνια αργότερα και δη το 2010.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει κορυφαία σε πωλήσεις προϊόντα δομικών υλικών, τα οποία παράγονται με δέσμευση στη βιώσιμη καινοτομία και σύμφωνα με τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Με δυναμικές επενδύσεις στην καινοτομία, στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής της και στην επέκταση της εξαγωγικής της παρουσίας, η Mapei Hellas καθιερώνει ένα νέο πρότυπο σύγχρονης, βιώσιμης και εξωστρεφούς βιομηχανίας στην Ελλάδα.